ETV Bharat / bharat

ട്രക്കില്‍ ഒരു 'ഇന്‍റർ സ്റ്റേറ്റ് യാത്ര', മൂർഖൻ സഞ്ചരിച്ചത് 300 കിലോമീറ്റർ; ഡ്രൈവർ സീറ്റില്‍ കയറിയതോടെ 'കയ്യോടെ പൊക്കി'

ഏഴടിയുള്ള മൂർഖനാണ് 300 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചത്. പലതവണ ചീറ്റിയെങ്കിലും ടയറിലെ കാറ്റു പോകുന്നതാണെന്ന് ഡ്രൈവർ കരുതി. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യം.

COBRA TRAVELS 300 KM IN TRUCK WHAT TO DO IF SEE A SNAKE POISONESS SNAKES IN INDIA ഇന്ത്യയിലുള്ള വിഷ പാമ്പുകള്‍
The cobra is being rescued by the wildlife department (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അംബാല: നാം പലതരം വാഹനങ്ങളില്‍ കയറി സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. കിലോമീറ്ററുകളാകും ഇത്തരത്തില്‍ നാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. എന്നാല്‍ ഒരു പാമ്പ്, അതും ഏഴടി നീളമുള്ള മൂർഖൻ ഇങ്ങനൊരു യാത്ര നടത്തിയാലോ? പാമ്പെന്ന് കേട്ടാല്‍ തന്നെ പേടിച്ച് വിറക്കും ചിലർ. ചിലർക്ക് വഴുവഴുത്ത അതിന്‍റെ ശരീരം കാണുമ്പോള്‍ അറപ്പോ വെറുപ്പോ ഒക്കെയാണ് തോന്നാറ്.

അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാമ്പ് 300 കിലോമീറ്റർ ട്രക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ച വാർത്തയാണ് ഗാസിയാബാദില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ നിന്ന് ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിലേക്ക് ട്രക്കില്‍ കയറി പാമ്പെത്തിയത്. ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് അടിയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്ന പാമ്പിനെ ഡ്രൈവർ കണ്ടതുമില്ല. സംഭവത്തിന്‍റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പാമ്പ് ഇടക്കിടെ ചീറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ടയറില്‍ നിന്ന് കാറ്റു പോകുന്നതിന്‍റെ ശബ്‌ദമാകുമെന്ന് ഡ്രൈവർ കരുതി. ഇതിനിടെ ചായ കുടിക്കാനായി ഡ്രൈവർ വാഹനം ഒതുക്കി. ചായ കുടിച്ച് തിരികെ എത്തിയപ്പോഴുണ്ട് പാമ്പ് ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് നടുവില്‍.

പാമ്പിനെ ട്രക്കില്‍ നിന്ന് പിടികൂടുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യം (ETV Bharat)

സാധാരണ ഈ അവസരത്തില്‍ ആരുമൊന്ന് പേടിക്കും. എന്നാല്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ സമയോചിതമായി ഇടപെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇയാള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ എടുത്ത് ഫരീദാബാദിലെ ട്രക്ക് ഉടമയെ വിളിച്ചു. ഉടമയാകട്ടെ വിവരം നേരെ സംസ്ഥാന വന്യജീവി വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചു. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ തങ്ങള്‍ അംബാലയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് വന്യജീവി വകുപ്പ് ജീവനക്കാരനായ ഭരത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

"രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തു. സീറ്റിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിയ മൂർഖനെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയി. ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ വളരെ അധികം ഭയന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്‍ മനസിലാക്കി, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സംഘവുമായി പൂർണമായും സഹകരിച്ചു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ അനുഭവമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു," ഭരത് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി 9 മണിയോടെ വിവരം ലഭിച്ചു. ഉടൻ സംഘം അംബാലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം ശേഷം മൂർഖനെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി കാട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോയി തുറന്നുവിട്ടു. മഴയ്ക്ക് ശേഷം പാമ്പുകൾ സജീവമാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്," -വന്യജീവി ഇൻസ്പെക്‌ടർ രാകേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. തന്‍റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന ട്രക്ക് ഡ്രൈവറും വന്യജീവി സംഘത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Also Read: അടിച്ചു പാമ്പായി! കരിമൂര്‍ഖന്‍റെ തല കടിച്ചുമുറിച്ചു; ചത്ത പാമ്പിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് കിടത്തി യുവാവിന്‍റെ ഉറക്കം

For All Latest Updates

TAGGED:

COBRA TRAVELS 300 KM IN TRUCKWHAT TO DO IF SEE A SNAKEPOISONESS SNAKES IN INDIAഇന്ത്യയിലുള്ള വിഷ പാമ്പുകള്‍COBRA TRAVELS 300 KM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.