ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ വീണ്ടും മേഘവിസ്‌ഫോടനം,നിരവധി പേരെ കാണാതായി, നിരവധി വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നു, വാഹനങ്ങള്‍ ഒഴുകിപ്പോയി - CLOUDBURST IN RUDRAPRAYAG

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ദേശീയ-സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകളും പൊലീസും റവന്യൂ വകുപ്പും രംഗത്തുണ്ട്.

District Administration
Cloudburst in Rudraprayag district (District Administration)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 11:01 AM IST

രുദ്രപ്രയാഗ്: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ വീണ്ടും മേഘവിസ്‌ഫോടനം. രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലയിലെ ബസുദേക്കര്‍ താലൂക്കിലൂള്ള ബദേത് ദന്‍ഗര്‍ തോക് മേഖലയിലാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മണ്ണും ചെളിയും ഒഴുകിയെത്തിയാണ് മിക്കയിടത്തും ദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ദുരിതാശ്വാസ-രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Also Read: രാജ്യത്ത് 87,474 സജീവ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ മേഖലകള്‍; കേരളത്തില്‍ 13 ശതമാനം പ്രദേശങ്ങള്‍, ജിയോളജിക്കൽ സർവേ പ്രകാരമുള്ള ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്

സ്യൂര്‍ മേഖലയില്‍ ഒരു വീട് പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. ദമ്പതിമാരുടെ മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ഒരു ബൊലേറോ ഒഴുകിപ്പോയെന്നും രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നല്‍കിയ പ്രാഥമിക വിവരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

District Administration
Cloudburst in Rudraprayag district (District Administration)

ബാറത്, ബഗ്‌ധര്‍, തല്‍ജമ്‌നി ഗ്രാമങ്ങളില്‍ വെള്ളവും മണ്ണും മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. കൃഷിയിടങ്ങളിലും പാതകളിലും വന്‍ തോതില്‍ ചെളിയും മണ്ണും കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. അര്‍ഖുണ്ഡില്‍ മത്സ്യക്കുളങ്ങളും കോഴി ഫാമുകളും മറ്റും നശിച്ചു.

മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തില്‍ വന്‍ നാശനഷ്‌ടം

ചെനഗാഡില്‍ വന്‍തോതില്‍ ചെളിനിറഞ്ഞെന്നും വാഹനങ്ങള്‍ ഒഴുകിപ്പോയന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ചിലരെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാതായി. ജൗലബറാത്തില്‍ നിന്നും ചിലരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.

District Administration
Cloudburst in Rudraprayag district (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അടിയന്തര സഹായങ്ങള്‍ക്കായി നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടതായി രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

District Administration
ALAKNANDA IN SPATE (ETV Bharat)

ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന, പൊലീസ്, റവന്യൂ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവ രക്ഷാ -ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു.

രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രതീക് ജയിന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണ്. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളില്‍ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാ-ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം നല്‍കുന്നു. ദുരന്ത ബാധിത മേഖലകളിലേക്ക് എത്താനായി റോഡുകളിലെ തടസം നീക്കാനാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രാഥമികമായി ശ്രമിക്കുന്നത്. ജില്ലാതലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ളവരെ ദുരിത ബാധിത ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍ക്കായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലമുകളില്‍ മഴ പെയ്യുന്നത് മൂലം അളകനന്ദ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. മിനി ഗോവയില്‍ അളകനന്ദയിലെ വെള്ളം റോഡിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബദരീനാഥ് ദേശീയ പാതയില്‍ സിരോബഗാഡ് പാതയിലാണ് വെള്ളം കയറിയത്. ഇത് വലിയ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

കനത്ത മഴ ഗതാഗതത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ മണ്ണിടിച്ചിലുമുണ്ട് മിക്ക ദേശീയ പാതകളും അടച്ചു. പാതകളിലെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ നീക്കി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്.

