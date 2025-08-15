ശ്രീനഗര്: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിലും മിന്നല് പ്രളയത്തിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 46 ആയി. 2 സിഐഎസ്എഫ് ജവാന്മാരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ദുരന്തത്തില് 200ലധികം പേരെ കാണാതായി.
എന്ഡിആര്എഫ്, എസ്ഡിആര്എഫ്, സുരക്ഷ സേന, പൊലീസ് എന്നിവരും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്നാണ് മേഖലയില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്നത്. മഴയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും സ്ഥലത്തെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്.
ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 160 പേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കിഷ്ത്വാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ പങ്കജ് കുമാർ ശർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അപകടത്തില് കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരച്ചില് ഊര്ജിതമാണെന്നും എന്നാല് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ഏറെ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും കമ്മിഷണര് പറഞ്ഞു.
കിഷ്ത്വാറിലെ ചോസ്തിയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച മേഘവിസ്ഫോടനവും മിന്നല് പ്രളയവും ഉണ്ടായത്. മചൈല് മാതാ തീര്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തില് മരിച്ചവരില് അധികവും തീര്ഥാടകരാണ്.
പാതയില് അപകടമുണ്ടായതിനെ തുടര്ന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നിരോധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. കിഷ്ത്വാര് പട്ടണത്തില് നിന്നും ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്റര് അകലെയാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. തീര്ഥാടകര്ക്കായി സജീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില് നിരവധി പേരെത്തിയിരുന്നു. അപകടത്തില് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കടകളും സുരക്ഷ പോസ്റ്റും ഒലിച്ച് പോയി.
ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘം സ്ഥലത്ത്: അപകടത്തില്പ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും അവര്ക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ചണ്ഡീഗഢിലെ പിജിയില് നിന്നുള്ള ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘവും ജമ്മുവിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
