ETV Bharat / bharat

ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നല്‍ പ്രളയവും; മരിച്ചവരില്‍ സിഐഎസ്‌എഫ് ജവാനും, 200ലധികം പേര്‍ കാണാമറയത്ത് - CLOUDBURST IN KASHMIR DEATH TOLL

ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 160 പേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കിഷ്ത്വാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ.

CLOUDBURST IN KASHMIR DEATH TOLL CLOUDBURST IN KASHMIR RAIN UPDATES LATEST NEWS UPDATES
Machail Mata Landslide Area. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 11:50 AM IST

1 Min Read

ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിലുണ്ടായ മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തിലും മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 46 ആയി. 2 സിഐഎസ്‌എഫ്‌ ജവാന്മാരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ദുരന്തത്തില്‍ 200ലധികം പേരെ കാണാതായി.

എന്‍ഡിആര്‍എഫ്, എസ്‌ഡിആര്‍എഫ്, സുരക്ഷ സേന, പൊലീസ് എന്നിവരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നാണ് മേഖലയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്. മഴയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും സ്ഥലത്തെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്.

ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 160 പേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കിഷ്ത്വാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ പങ്കജ് കുമാർ ശർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അപകടത്തില്‍ കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാണെന്നും എന്നാല്‍ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ഏറെ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കിഷ്‌ത്വാറിലെ ചോസ്‌തിയിലാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നല്‍ പ്രളയവും ഉണ്ടായത്. മചൈല്‍ മാതാ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ അധികവും തീര്‍ഥാടകരാണ്.

പാതയില്‍ അപകടമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നിരോധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. കിഷ്‌ത്വാര്‍ പട്ടണത്തില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കായി സജീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിരവധി പേരെത്തിയിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കടകളും സുരക്ഷ പോസ്റ്റും ഒലിച്ച് പോയി.

ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സംഘം സ്ഥലത്ത്: അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും അവര്‍ക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ചണ്ഡീഗഢിലെ പിജിയില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സംഘവും ജമ്മുവിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ആണവ ഭീഷണി ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ താക്കീതുമായി മോദി, ദീപാവലി സമ്മാനമായി ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌ക്കരണം

ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിലുണ്ടായ മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തിലും മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 46 ആയി. 2 സിഐഎസ്‌എഫ്‌ ജവാന്മാരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ദുരന്തത്തില്‍ 200ലധികം പേരെ കാണാതായി.

എന്‍ഡിആര്‍എഫ്, എസ്‌ഡിആര്‍എഫ്, സുരക്ഷ സേന, പൊലീസ് എന്നിവരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നാണ് മേഖലയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത്. മഴയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും സ്ഥലത്തെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്.

ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 160 പേർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കിഷ്ത്വാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ പങ്കജ് കുമാർ ശർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അപകടത്തില്‍ കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാണെന്നും എന്നാല്‍ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ഏറെ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കിഷ്‌ത്വാറിലെ ചോസ്‌തിയിലാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നല്‍ പ്രളയവും ഉണ്ടായത്. മചൈല്‍ മാതാ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ അധികവും തീര്‍ഥാടകരാണ്.

പാതയില്‍ അപകടമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നിരോധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. കിഷ്‌ത്വാര്‍ പട്ടണത്തില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കായി സജീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിരവധി പേരെത്തിയിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കടകളും സുരക്ഷ പോസ്റ്റും ഒലിച്ച് പോയി.

ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സംഘം സ്ഥലത്ത്: അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും അവര്‍ക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ചണ്ഡീഗഢിലെ പിജിയില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ സംഘവും ജമ്മുവിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ആണവ ഭീഷണി ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ താക്കീതുമായി മോദി, ദീപാവലി സമ്മാനമായി ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌ക്കരണം

For All Latest Updates

TAGGED:

CLOUDBURST IN KASHMIR DEATH TOLLCLOUDBURST IN KASHMIRRAIN UPDATESLATEST NEWS UPDATESCLOUDBURST IN KASHMIR DEATH TOLL

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.