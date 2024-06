ETV Bharat / bharat

അനധികൃത പശുക്കടത്ത്, തെലങ്കാനയില്‍ രണ്ട് സമുദായങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം; നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊലീസ് - 144 SECTION IMPOSED IN MEDAK

144 Imposed in medak due to clash between two communities over cow transportation ( ANI )