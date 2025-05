ETV Bharat / bharat

ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാടാന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ ഒന്നിച്ച് കൈകോര്‍ക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി, സേനകളുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തരുതെന്നും പരമോന്നത കോടതി - SC ON PIL ON PAHALGAM TERROR ATTACK

Security personnel at the site of the Pahalgam terror attack, in Anantnag district, Jammu and Kashmir ( PTI )