ന്യൂഡൽഹി: ആദ്യമായി വനിതാ കമാൻഡോ ടീമിനെ കോർ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (സിഐഎസ്എഫ്). സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനമെന്ന് അധികൃതർ. ഇതിനോടകം തന്നെ പരിശീലനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മധ്യപ്രദേശിലെ ബർവാഹയിലുള്ള സിഐഎസ്എഫിൻ്റെ റീജിയണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിലാണ് (RTC) വനിതാ കമാൻഡോകൾക്കുള്ള പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്ലാൻ്റുകളിലെയും ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടീമുകൾ (QRT), സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (STF) എന്നിവയുടെ ചുമതലകൾക്കായി വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സജ്ജമാക്കും. എട്ട് ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് കമാൻഡോ കോഴ്സ് പരിശീലനമാണ് നടക്കുന്നത്.
ശാരീരികക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, ലൈവ്-ഫയർ ഡ്രില്ലുകൾ, ഓട്ടം പോലുള്ള ക്ഷമത പരിശീലനം, റാപ്പല്ലിങ്, വനങ്ങളിലെ അതിജീവന പരിശീലനം, പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ, ടീം വർക്ക്, ആയുധ പരിശീലനം എന്നിവയാണ് വനിതാ കമാൻഡോകളെ പ്രധാനമായും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്.
വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലായി നിലവിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന 30 വനിതകളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് പരിശീലനം ഓഗസ്റ്റ് 11 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ നാല് വരെയാണ് ഇവരുടെ പരിശീലന കാലാവധി. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ പരിശീലനം 2025 ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ നവംബർ 29 വരെ നടക്കും.
വിവിധ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ (ASG-കൾ) നിന്നും സെൻസിറ്റീവ് CISF യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള കുറഞ്ഞത് 100 സ്ത്രീകളെയെങ്കിലും പരിശീലനത്തിൽ ഉള്പ്പെടുത്തും. ഇവരെ വിമാനത്താവളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിവിധ സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ വിന്യസിക്കുമെന്നും പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ സരോജ് ഭൂപേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. ലിംഗസമത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പാണിതെന്നും പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം ജോലിസ്ഥലമായിരുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് ഇനി വനിതകളും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ, സിഐഎസ്എഫിൽ 12,491 സ്ത്രീകളുണ്ട്, 2026ൽ 2,400 പേരെ കൂടി നിയമിക്കും. വരും വർഷങ്ങളിൽ, സേനയിൽ കുറഞ്ഞത് 10 ശതമാനമെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ സ്ഥിരമായി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമനങ്ങളാകും നടത്തുക. എല്ലാ സായുധ സംഘടനകളിലും ഒരു മുൻനിര ശക്തിയായി സ്ത്രീകളെ ഉള്പ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് സിഐഎസ്എഫിൻ്റേത്. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, മെട്രോകൾ, വിവിധ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അർധസൈനിക സേനയാണ് സിഐഎസ്എഫ്.
