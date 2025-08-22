ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് വായ്പകളോ, ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകളോ നല്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സിബില് (CIBIL) അഥവ ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ഫര്മേഷന് കമ്പനി. ഇവര് നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്കോറിന് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വായ്പകള് ലഭിക്കുന്നതും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതും.
എന്നാല് ഈ സംവിധാനത്തിന് യാതൊരു സുതാര്യതയുമില്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള എംപി കാര്ത്തി ചിദംബരം ലോക്സഭയില് പറഞ്ഞത്. വായ്പ എടുക്കുന്നവര്ക്ക് തങ്ങളുടെ വായ്പ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച് ഇവര്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന് യാതൊരു വഴിയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം തന്നെ ഉപയോക്താക്കള് തങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ ബജാജ് ഫിനാന്സ്, പൈസ ബസാര് തുടങ്ങി നിരവധി വായ്പ നല്കുന്ന കമ്പനികളില് നിന്നുള്ള കോളുകള് വരുന്നതായും ഉപയോക്താക്കള് പരാതിപ്പെടുന്നു.
കാറു വാങ്ങുന്നതിനും വീടു വാങ്ങുന്നതിനും എല്ലാം സിബില് സ്കോര് ആധാരമാക്കിയാണ് വായ്പകള് ലഭ്യമാകുന്നത്. എന്നാല് ഈ സ്ഥാപനം എങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ലെന്നു കാര്ത്തി ചിദംബരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശരിക്കും ഇതൊരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ്. ട്രാന്സ് യൂണിയന് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വായ്പ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് റേറ്റിങ് നല്കുന്ന കമ്പനി ഇതാണ്. എന്നാല് ഇവര് നമ്മുടെ വായ്പ സംബന്ധിച്ച പുതുക്കലുള് അവര് നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇക്കാര്യത്തില് യാതൊരു സുതാര്യതയുമില്ല. എന്നാല് തങ്ങള്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില് എന്തെങ്കിലും പരാതി നല്കാനുള്ള സാഹചര്യവുമില്ലെന്നും കാര്ത്തി ചിദംബരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സബ്സിഡിയിലൂടെയും വായ്പ തിരിച്ചടവ് പദ്ധതികളിലൂടെയും മറ്റും തങ്ങളുടെ ബാധ്യതകള് തീര്ക്കുന്ന കര്ഷകരുടെയും വായ്പ എടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെയും വിവരങ്ങള് ഇവര് അപ്പപ്പോള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഇവര്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും എംപി പറയുന്നു. എപ്പോള് ബാങ്കില് ചെന്നാലും തങ്ങളുടെ സിബില് സ്കോര് മോശമാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. കൂടുതല് സുതാര്യത വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങള് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതില് സാധാരണക്കാര്ക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സിബില് സ്കോര് പരിശോധിച്ച ശഷം ഓണ്ലൈനായി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകള്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബജാജ് ഫിനാന്സില് നിന്നും മറ്റും വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള കോളുകള് വരാന് തുടങ്ങിയതായി ഒരാള് പറയുന്നു.
ഒരിക്കല് സിബില് സ്കോര് പരിശോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പൈസ ബസാറില് നിന്ന് തങ്ങള്ക്ക് നിരന്തരം കോളുകള് വരുന്നതായി മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവ് പരാതിപ്പെടുന്നു.
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ചില ഉപഭോക്താക്കള് ഗൂഗിള് പേയിലെ സിബില് ബ്യൂറോ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിലും പങ്കു വയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിലും മിക്കവര്ക്കും ആശങ്കയുണ്ട്.