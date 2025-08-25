ETV Bharat / bharat

സിയാൽ വിവരാവകാശ നിയമ പരിധിയിൽ വരില്ല; ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി - CIAL RTI ACT RULING

സിയാൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണെന്നും സർക്കാർ ഫണ്ട് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും സിയാൽ വാദിച്ചു. ഹൈക്കോടതി വിധി സിയാലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന വാദം പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി.

CIAL RTI CASE UPDATE SUPREME COURT STAY ORDER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP LAW RIGHT TO INFORMATION ACT
Supreme Court Stays High Court Order on CIAL Under RTI Act (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : August 25, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനെ (സിയാൽ) വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സിയാൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിധി സിയാലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന സിയാലിൻ്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചു.

സിയാൽ പൊതു സ്ഥാപനമല്ല, ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് തിരുത്ത്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005-ലെ സെക്ഷൻ 2(എച്ച്)(ഡി)(ഐ) പ്രകാരം സിയാൽ ഒരു പൊതു സ്ഥാപനമാണെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നേരത്തെ വിധിച്ചിരുന്നു. സിയാലിൻ്റെ ഓഹരികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണെന്നുള്ള വസ്തുത പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ സുപ്രധാന വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മിഷൻ, ഹൈക്കോടതിയിലെ സിംഗിൾ ജഡ്ജി എന്നിവരുടെ ഉത്തരവുകൾ ശരിവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ വിധി. ഈ വിധി വന്നതോടെ സിയാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു.

സിയാൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി

ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിയാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ശക്തമായ വാദങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. സിയാൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണെന്നും, കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സിയാലിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഇത് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഒരു നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്ഥാപനമല്ലെന്നും, സർക്കാരിൽനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സിയാൽ പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകരിൽനിന്നുമാണ് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമാക്കിയാൽ അത് കമ്പനിയുടെ സ്വകാര്യതയെയും വാണിജ്യപരമായ രഹസ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്നും സിയാൽ വാദിച്ചു.

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം വിവരം നൽകേണ്ട

വിവരാവകാശ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് സിയാലിലെ ചില വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വ്യക്തി നൽകിയ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് തുടങ്ങിയത്. സിയാൽ ഒരു പൊതു സ്ഥാപനമല്ലാത്തതിനാൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്പനി നിലപാടെടുത്തു. തുടർന്ന്, അപേക്ഷകൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചു. കമ്മിഷൻ സിയാലിനെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനെതിരെ സിയാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സിംഗിൾ ജഡ്ജിക്കും പിന്നീട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനും ഹർജി നൽകി. ഈ രണ്ട് ഹർജികളും തള്ളിയതോടെയാണ് കമ്പനി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഈ കേസ്, പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ (പിപിപി) പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി സിയാലിനെ മാത്രമല്ല, സമാനമായ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഭാവിയെയും നിർണയിക്കും. കേസിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതുവരെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കേസിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്.

Also Read:- കലയും വിശ്വാസവും ഒരേ മണ്ണില്‍; ഉദ്‌ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി അയോധ്യയിലെ വാക്‌സ്‌ മ്യൂസിയം

ന്യൂഡൽഹി: കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനെ (സിയാൽ) വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സിയാൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിധി സിയാലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന സിയാലിൻ്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചു.

സിയാൽ പൊതു സ്ഥാപനമല്ല, ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് തിരുത്ത്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005-ലെ സെക്ഷൻ 2(എച്ച്)(ഡി)(ഐ) പ്രകാരം സിയാൽ ഒരു പൊതു സ്ഥാപനമാണെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നേരത്തെ വിധിച്ചിരുന്നു. സിയാലിൻ്റെ ഓഹരികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണെന്നുള്ള വസ്തുത പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ സുപ്രധാന വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മിഷൻ, ഹൈക്കോടതിയിലെ സിംഗിൾ ജഡ്ജി എന്നിവരുടെ ഉത്തരവുകൾ ശരിവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ വിധി. ഈ വിധി വന്നതോടെ സിയാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു.

സിയാൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി

ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിയാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ശക്തമായ വാദങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. സിയാൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണെന്നും, കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സിയാലിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഇത് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഒരു നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്ഥാപനമല്ലെന്നും, സർക്കാരിൽനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സിയാൽ പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകരിൽനിന്നുമാണ് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമാക്കിയാൽ അത് കമ്പനിയുടെ സ്വകാര്യതയെയും വാണിജ്യപരമായ രഹസ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്നും സിയാൽ വാദിച്ചു.

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം വിവരം നൽകേണ്ട

വിവരാവകാശ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് സിയാലിലെ ചില വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വ്യക്തി നൽകിയ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് തുടങ്ങിയത്. സിയാൽ ഒരു പൊതു സ്ഥാപനമല്ലാത്തതിനാൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്പനി നിലപാടെടുത്തു. തുടർന്ന്, അപേക്ഷകൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചു. കമ്മിഷൻ സിയാലിനെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനെതിരെ സിയാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സിംഗിൾ ജഡ്ജിക്കും പിന്നീട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനും ഹർജി നൽകി. ഈ രണ്ട് ഹർജികളും തള്ളിയതോടെയാണ് കമ്പനി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഈ കേസ്, പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ (പിപിപി) പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി സിയാലിനെ മാത്രമല്ല, സമാനമായ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഭാവിയെയും നിർണയിക്കും. കേസിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതുവരെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കേസിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്.

Also Read:- കലയും വിശ്വാസവും ഒരേ മണ്ണില്‍; ഉദ്‌ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി അയോധ്യയിലെ വാക്‌സ്‌ മ്യൂസിയം

For All Latest Updates

TAGGED:

CIAL RTI CASE UPDATESUPREME COURT STAY ORDERPUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP LAWRIGHT TO INFORMATION ACTCIAL RTI ACT RULING

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.