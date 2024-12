ETV Bharat / bharat

ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പത്ത് വയസുകാരനെ കടി എലി കടിച്ചു; വേദനകള്‍ക്കൊടുവില്‍ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി - CHILD GNAWED BY RATS IN HOSPITAL

Photo of the injured toe of the 10-year-old that was bandaged later at the State Cancer Institute in Jaipur ( ETV Bharat )