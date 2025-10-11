താലിബാൻ മന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വിലക്ക്; ഞെട്ടിക്കുന്ന നടപടിയെന്ന് പി ചിദംബരം
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന അഫ്ഗാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖിയുടെ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വിലക്കിയതിൽ വിമര്ശനം.
Published : October 11, 2025 at 10:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖിയുടെ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ഞെട്ടലും നിരാശയും പ്രകടിപ്പിച്ച് മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും കോണ്ഗ്രസ് എംപിയുമായ പി. ചിദംബരം.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖി നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളത്തിൽ നിന്ന് വനിതാമാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ താൻ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും വനിതാ സഹപ്രവർത്തകരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പരിപാടി ബഹിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ഈ വാർത്ത വലിയ വിവാദത്തിനാണ് തിരികൊളുത്തിയത്.
I am shocked that women journalists were excluded from the press conference addressed by Mr Amir Khan Muttaqi of Afghanistan— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 11, 2025
In my personal view, the men journalists should have walked out when they found that their women colleagues were excluded (or not invited)
ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് എംപി കാർത്തി പി ചിദംബരം ബിജെപി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിനോട് നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. "താലിബാനുമായി ഇടപഴകാൻ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധ്യയ്ക്കുമെന്നും എന്നാൽ താലിബാൻ്റെ വിവേചനപരവും പ്രാകൃതവുമായ പെരുമാറ്റരീതികൾക്ക് വഴങ്ങുന്നത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ, താലിബാൻ മന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വനിതാ പത്രപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയ വിഷയത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും എസ് ജയശങ്കറിൻ്റെയും പെരുമാറ്റം വളരെ നിരാശാജനകമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
I understand the geopolitical compulsions that force us to engage with the Taliban, but to acede to their discriminatory & plain primitive mores is outright ridiculous, it's very disappointing to note the conduct of the @MEAIndia & @DrSJaishankar in excluding women journalists…— Karti P Chidambaram (@KartiPC) October 10, 2025
ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ ഒക്ടോബർ 16 വരെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിലാണ് താലിബാൻ മന്ത്രി. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം കാബൂളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ ഉന്നതതല സംഘമാണിത്.
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം, മുത്തഖി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സഹകരണ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിലവിലുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കാബൂളിൽ ഇന്ത്യ ഒരു തലസീമിയ സെൻ്ററും ആധുനിക രോഗ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രവും സ്ഥാപിക്കും. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിലെ (IGICH) ഹീറ്റിങ് സിസ്റ്റം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാബൂളിലെ ബഗ്രാമി ജില്ലയിൽ 30 കിടക്കകളുള്ള ഒരു ആശുപത്രി, കാബൂളിൽ ഒരു ഓങ്കോളജി സെൻ്റർ, ട്രോമ സെൻ്റർ എന്നിവയും പക്തിക, ഖോസ്റ്റ്, പക്തിയ എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലായി അഞ്ച് മെറ്റേണിറ്റി ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കുകളും ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കും.
Also Read: താലിബാൻ സർക്കാറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് തന്ത്രപരമായ ഇടപെടല്; വൈകി പോയെന്നും നയതന്ത്ര വിദഗ്ധര്