കൊടുംക്രൂരത, അമ്മയെ കൊന്ന ശേഷം മൃതദേഹത്തിനരുകില്‍ മകന്‍റെ സംഗീത സദസ് - SON KILLS MOTHER IN CHHATTISGARH

മകന്‍റെ മാനസിക നിലയില്‍ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് കുറ്റകൃത്യം നടന്ന വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ മനസിലായതെന്ന് കുന്‍കുറി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

Police personnel in the house of the accused (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 7:48 PM IST

ജാഷ്‌പൂര്‍: സ്വന്തം അമ്മയെ കൊന്ന മകനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കൊലപാതകം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇയാള്‍ മൃതദേഹം വെട്ടിമുറിച്ച് വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. കൊടും ക്രൂരതയുടെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ജാഷ്‌പൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കുന്‍കുരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് മനുഷ്യമനഃസാക്ഷിയെ നടുക്കിയ ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത്. അന്‍പത്തഞ്ചുകാരിയായ ഗുലാബായ് യാദവ് എന്ന സ്വന്തം അമ്മയെ കൊന്ന ശേഷം ജീത് റാം യാദവ് (31)എന്ന യുവാവ് മൃതദേഹത്തിന് സമീപമിരുന്ന് പാട്ടുപാടുകയായിരുന്നുവെന്നും അയല്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് എത്തിയപ്പോള്‍ അയാള്‍ പല കോലാഹലങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടി. അതോടെ അയാളെ പിടികൂടാന്‍ പൊലീസിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു

ഇത്തരം ഒരു കൊടുംക്രൂരതയിലേക്ക് അയാളെ നയിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാന്‍ പൊലീസ് അയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്.

തങ്ങളെത്തിയപ്പോള്‍ അയാളുടെ മാനസിക നില ശരിയല്ലെന്നാണ് മനസിലായതെന്ന് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വെട്ടിമുറിച്ച മൃതദേഹം നിലത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു. രക്തം പുരണ്ട ഒരു കോടാലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതി മൃതദേഹത്തിന് സമീപമിരുന്ന് പാട്ടുപാടുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാലേ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാകൂ എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രതി മാനസിക പ്രശ്‌നമുള്ളയാളാണെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി മനസിലസാകുന്നതെന്ന് ജാഷ്‌പൂര്‍ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശശിമോഹന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിന്‍റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.

ഏതായാലും കൊലപാതകം നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ മൃഗീയ സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ കാര്യമായ എന്തോ കാരണമുണ്ടെന്നാണ് അവര്‍ കരുതുന്നത്. ഇല്ലാതെ ഒരു മകന് അമ്മയെ കൊല്ലാനാകില്ലെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു.

കേരളത്തിലും സമാന സംഭവം

കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട ശൂരനാട് തെക്ക് കിഴക്കേമുറിയിൽ ലതയുടെ (60) മരണത്തിൽ മകൻ വിഷ്‌ണുരാജിനെ (30) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. അമ്മയെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് മകന്‍റെ നിരന്തരമായ മർദ്ദനമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് ലതയെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ലഹരിക്ക് അടിമയായ വിഷ്‌ണു രാജ് അമ്മയെ സ്ഥിരമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരും പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. സംഭവ ദിവസം മദ്യലഹരിയിൽ അമ്മയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷം മകൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

ലതയുടെ ശരീരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളും ചതവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈക്ക് പൊട്ടലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മകൾ വിഷ്‌ണു പ്രിയയും നാട്ടുകാരും നൽകിയ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിഷ്‌ണുരാജിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മർദ്ദിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച തടിക്കഷണവും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

പുരാണ പാരായണ തൊഴിലാളിയായ ലതയുടെ ഭർത്താവ് രാജശേഖരൻ ഉണ്ണിത്താൻ അഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് മരിച്ചത്. ലതയുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് എസ്.എച്ച്.ഒ ജോസഫ് ലിയോൺ അറിയിച്ചു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Also Read:മകളെ ഭര്‍തൃ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടില്ല; ഭാര്യാമാതാവിനെ തലക്കടിച്ച് കൊന്നു, മരുമകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

