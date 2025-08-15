ബസ്തർ (ഛത്തീസ്ഗഢ്): ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കോയേനാർ ഗ്രാമത്തിൽ ഒമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ള മാൻവി എന്ന കുഞ്ഞ് വിഷമുള്ള വെള്ളിക്കെട്ടൻ പാമ്പിനെ കടിച്ചുകൊന്നു. ഈ അസാധാരണ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വീടിനുള്ളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞ്, വാതിലിന് പിന്നിൽ കണ്ട കറുത്ത പാമ്പിനെ കളിപ്പാട്ടമാണെന്ന് കരുതി എടുത്ത് കടിക്കുകയായിരുന്നു. പാമ്പ് ചത്തുപോയെങ്കിലും, കുഞ്ഞിന് കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.
മാൻവിയുടെ അമ്മ ദീപിക അസുഖം കാരണം വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം. ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ മകളുടെ കൈയിൽ ചലനമില്ലാത്ത പാമ്പിനെ കണ്ട് ദീപിക ഞെട്ടി. ഉടൻതന്നെ മാൻവിയെ ദിമ്രാപാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. പാമ്പിൻ്റെ വിഷം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 24 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ശേഷം കുഞ്ഞ് അപകടനില തരണം ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.
ശിശുരോഗവിദഗ്ധനായ ഡോ. മണ്ഡാവി കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മരുന്ന് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഒരു അത്ഭുതമായാണ് ഡോക്ടർമാർ കാണുന്നത്. വെള്ളിക്കെട്ടൻ പാമ്പുകൾക്ക് ന്യൂറോപാരലൈറ്റിക് വിഷമാണുള്ളതെന്നും, കടിയേറ്റാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാമെന്നും ഡോ. ജോൺ മസി പറഞ്ഞു. ഒരു കുഞ്ഞ് പാമ്പിനെ കടിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
