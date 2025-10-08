ETV Bharat / bharat

യാത്ര മറീന ബീച്ചിലേക്കാണോ?; സുരക്ഷ ഇനി ഹൈ ടെക്ക് ആണ്, 300 എഐ ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ചെന്നൈ പൊലീസ്

മറീന ബീച്ചിനെ ഹൈടെക് സുരക്ഷാ മേഖലയാക്കി മാറ്റാൻ ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ പൊലീസ്. റിയല്‍ ടൈം ക്രൗഡ് ട്രാക്കിങ്, ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗനൈസേഷന്‍ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ കഴിയുന്ന എഐ ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊപ്പോസൽ.

മറീന ബീച്ചില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 3:58 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ചെന്നൈയുടെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മറീന ബീച്ച്. ചരിത്രപരമായും അതിലേറെ രാഷ്ട്രീയപരമായും വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് മറീന ബീച്ചിനുള്ളത്. ഒഴിവു സമയം ചെലവഴിക്കാനായി മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേര്‍ ഇവിടേക്ക് എത്താറുണ്ട്. എന്നാല്‍ സമീപകാലത്തായി മയക്കുമരുന്ന് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയുടെ കേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറിയിരുന്നു.

ഇതിൻ്റെയുള്‍പ്പെടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മറീന ബീച്ചിനെ ഹൈടെക് സുരക്ഷാ മേഖലയാക്കി മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ പൊലീസ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) അധിഷ്ഠിത സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഏകദേശം 300 ക്യാമറകളാണ് സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. ഈ നൂതന സംവിധാനം പൊതുജന സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കും. റിയല്‍ ടൈം ക്രൗഡ് ട്രാക്കിങ്, ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗനൈസേഷന്‍ ( മുഖം തിരിച്ചറിയൽ) എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പൊതു ഇടങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സഹായിക്കാന്‍ ഇതിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സിറ്റി പൊസ് മുന്നോട്ടുവച്ച റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊപ്പോസൽ (ആർ‌എഫ്‌പി) പ്രകാരം, ലേബർ സ്റ്റാച്യു മുതൽ ശ്രീനിവാസപുരം വരെയുള്ള അഞ്ച് നിരീക്ഷണ മേഖലകളിലായുള്ള 71 തന്ത്രപ്രധാന പോയിന്‍റുകൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും. കണ്ണകി പ്രതിമ, നേപ്പിയർ പാലം, സാന്തോം പള്ളി, കാമരാജർ ശാലൈ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 280 ഫിക്‌സ്‌ഡ് 8MP 4K അൾട്രാ HD ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറകളും, മുഖം തിരിച്ചറിയൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ സാധിക്കുന്ന 20 PTZ (പാൻ-ടിൽറ്റ്-സൂം) ക്യാമറകളും വിന്യസിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.

"24/7 പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഓരോ ക്യാമറ തൂണിലും കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എൻക്ലോഷറുകൾ, നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്വിച്ചുകൾ, തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കും" ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. വീഡിയോ ഫീഡുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി മറീന ബീച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മിനി കൺട്രോൾ റൂം വരും. ഇത് വെപ്പേരിയിലെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്ററിലേക്ക് (ഐസിസിസി) തത്സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യും. തടസമില്ലാത്ത പ്രക്ഷേപണം ഉറപ്പാക്കാൻ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ലിങ്കുകൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ, ലീസ്ഡ് ലൈനുകൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതത്തെയാണ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

അസാധാരണമായ ആൾക്കൂട്ടം, സംശയാസ്‌പദമായ നീക്കങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തൽക്ഷണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനാണ് എഐ അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്‌ഫോം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകള്‍ 30 ദിവസത്തേക്ക് പ്രാദേശികമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ദീർഘകാല ആക്‌സസ്സിനായി കേന്ദ്രീകൃതമായി ആർക്കൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ബീച്ചിലെ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ പുതിയ നിരീക്ഷണം സഹായിക്കുമെന്ന് മൈലാപ്പൂർ എംഎൽഎ വേലു പറഞ്ഞു.

"പുറത്തുള്ള പലരും മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗത്തിനായി സ്ഥലം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്യാമറകൾ പ്രദേശത്തെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ്ഹൗസിനപ്പുറം, അവിടെ തിരക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുവരികയാണ്"- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

(WITH IANS INPUTS)

