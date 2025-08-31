ചെന്നൈ: നഗരത്തിലുടനീളം 170 അധിക ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ (എഎൻപിആർ) കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ ട്രാഫിക് പൊലീസ്. തെറ്റായ ഡ്രൈവിങ് രീതിക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പൊലീസ് കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്. നിരീക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പിഴ ഈടാക്കൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര ട്രാഫിക് കമാൻഡ് സിസ്റ്റവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്കായി 3.74 കോടി രൂപയുടെ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു.
നിയമലംഘനങ്ങൾ കൂടതലയി നടക്കുന്ന ജംഗ്ഷനുകളിലും നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലുമായിരിക്കും കാമറ സ്ഥാപിക്കുക. ഈ കാമറകൾ നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും വാഹൻ, സാരഥി പോലുള്ള ഡാറ്റബേസുകളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇ-ചലാൻ സ്വയമേ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തെളിവുകൾ നിയമ നടപടികൾക്ക് സാധുതയുള്ളതായിരിക്കും. 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുൾ പോലും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വെളിച്ചത്തിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണവും ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണവും സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ നഗരത്തിലെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ഇത് സംയോജിപ്പിക്കും.
ചെന്നൈയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജിഎസ്ടി റോഡ്, പൂനമല്ലി, ഹൈ റോഡ്, പഴയ മഹാബലിപുരം റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം പ്രശ്നമായി തുടരുന്നുണ്ട്. 2023 ൽ മാത്രം 74,000 ൽ അധികം കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ വടക്കൻ, തെക്കൻ മേഖലകളും ഉണ്ട്. ഈ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ ഏകദേശം 35 ശതമാനവും ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ച കാമറകൾ വഴിയാണ് കണ്ടെത്തിത്.
വടക്ക് ഭാഗത്ത് തമ്പുചെട്ടി സ്ട്രീറ്റ്, റെട്ടേരി ജംഗ്ഷൻ, മാധവരം റൗണ്ടാന അതുപോലെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് വടപളനി ജംഗ്ഷൻ, എൽബി റോഡ് സിഗ്നൽ 200 അടി റോഡിയൽ റോഡ്, കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ബർണബി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ, വള്ളുവർകോട്ടം ജംഗ്ഷൻ, പിഎസ് ശിവസാമി സലൈ എന്നിവ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
170 അധിക എഎൻപിആർ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിലൂടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുമെന്നും അശ്രദ്ധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ കുറുയുമെന്നും ഗതാഗത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കുറ്റാക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രതിരോധ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
