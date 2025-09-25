ETV Bharat / bharat

ചണ്ഡീഗഡിലെ പഞ്ചാബ് സർവകലാശാലയിൽ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

PANJAB UNIVERSITY UNIQUE SOFTWARE AI VOICE RECOGNITION SOFTWARE suppoert vector machine kevel krishnan
Chandigarh Panjab University has created a unique software
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 7:42 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: പഞ്ചാബ് സർവകലാശാലയിലെ നരവംശശാസ്ത്ര വകുപ്പിലെ ഒരു സംഘം, നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചതും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ശബ്‌ദങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ആരുടെയെങ്കിലും ശബ്‌ദം നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ സൃഷ്‌ടിച്ചതാണോ എന്ന് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

ഫോറൻസിക് സയൻസ് വകുപ്പിന് ഗുരുതരമായ നിരവധി കേസുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ നൂതന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സഹായിക്കും. ആറ് മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ പ്രൊഫസറും മറ്റ് ഒന്‍പത് ഗവേഷകരും ചേർന്നാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

പകർപ്പവകാശ ഓഫീസ് നൽകിയ പകർപ്പവകാശം: ശബ്‌ദങ്ങളുടെ സ്വരം, ഘടന, അതുല്യമായ പാറ്റേണുകൾ എന്നിവ പകർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റർ മെഷീൻ (SVM) മോഡൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പകർപ്പവകാശ ഓഫീസ് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് പകർപ്പവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യ അന്വേഷണങ്ങൾ, ഫോൺ ഭീഷണി കേസുകൾ, ഫോറൻസിക് വിശകലനം എന്നിവയിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ സഹായകരമാകും.

kevel krishnan

ക്ലോൺ ചെയ്‌ത ശബ്‌ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും: യഥാർത്ഥ ശബ്‌ദങ്ങളും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ സൃഷ്‌ടിച്ച ശബ്‌ദങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിച്ച പ്രൊഫസർ കെവൽ കൃഷ്‌ണുനുമായും ഗവേഷകരുമായും ഇടിവി ഭാരത് ടീം സംസാരിച്ചു. "ഏകദേശം ആറ് മാസം നീണ്ടുനിന്ന ഈ ഗവേഷണത്തിൽ നിരവധി പരിശോധനകളും വിശകലനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഗവേഷക

50 യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ശബ്‌ദങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മിത 50 ശബ്‌ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 100 ഓഡിയോ സാമ്പിളുകൾ സംഘം ശേഖരിച്ചു. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് എഐ ശബ്‌ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ഇവ പരീക്ഷിച്ചത്. പരീക്ഷണത്തിനിടെ, തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് 80 ശതമാനം വരെ കൃത്യതയോടെ ക്ലോൺ ചെയ്‌ത ശബ്‌ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തി."-പ്രൊഫസർ കൃഷ്‌ണൻ വിശദീകരിച്ചു,

Chandigarh Panjab University has created a unique software

തത്സമയ പരിശോധന: "വിപുലമായ ഗവേഷണത്തിനും തത്സമയ പരിശോധനയ്ക്കും ശേഷമാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, 80 ശതമാനം വിജയശതമാനവും. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു."- പ്രൊഫസർ കൃഷ്‌ണന്‍റെ സംഘത്തിലെ ഗവേഷകയായ ദാമിനി ശിവൻ വിശദീകരിച്ചു

Chandigarh Panjab University has created a unique software

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും: പ്രൊഫസർ കെവൽ കൃഷ്‌ണനെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാല അടുത്തിടെ ലോകത്തിലെ മികച്ച 2% ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായി നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്‌തു, 2025 ൽ പഞ്ചാബ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള പ്രൊഫസറായിരുന്നു. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഉള്ളടക്കത്തിന്‍റെ ദ്രുത ഉപയോഗം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തലും തെളിവ് വിശകലനവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാക്കി.

Chandigarh Panjab University has created a unique software

ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഈ ദിശയിലെ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരെ സഹായിക്കുകയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യ കേസുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മോഡലിന്‍റെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം പഞ്ചാബ് സർവകലാശാല നിലനിർത്തും, കൂടാതെ അതിന്‍റെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിനായി പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നു.

