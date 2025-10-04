പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള തീർഥാടനത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതി; വിസയ്ക്കായി എവിടെ എപ്പോള് അപേക്ഷിക്കണം? അറിയാം
ഭക്തരുടെ സന്ദർശനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയതിന് ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പർബന്ധക് കമ്മിറ്റി സർക്കാരിനോട് നന്ദി അറിയിച്ചു.
Published : October 4, 2025 at 6:27 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: സിഖ് മതസ്ഥാപകൻ ഗുരുനാനാക്കിന്റെ ജന്മദിനത്തില് പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള തീർഥാടനത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെത്തുടർന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി.
പാകിസ്ഥാനിലെ ഗുരുദ്വാരകൾ സന്ദർശിക്കാൻ സിഖ് ജാഥയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയ തീരുമാനത്തെ ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പർബന്ധക് കമ്മിറ്റി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അനുമതി നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടെങ്കിലും സിഖ് ഭക്തർ ഈ തീരുമാനത്തെ മാനിക്കുന്നുവെന്ന് എസ്ജിപിസി സെക്രട്ടറി പ്രതാപ് സിങ് അറിയിച്ചു.
എംഎച്ച്എയിലേക്കും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലേക്കും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടവരും പാകിസ്ഥാൻ വിസ അനുവദിച്ചവരുമായ തീർഥാടകർക്ക് മാത്രമേ അട്ടാരി വഴി സിഖ് ജാഥാ അംഗമായി പോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂവെന്ന് എംഎച്ച്എ പറയുന്നു. നവംബറിലാണ് സിഖ് ജാഥ പാകിസ്ഥാന് സന്ദര്ശിക്കുന്നത്. 1947 ലെ വിഭജനത്തിനുശേഷം സിഖുകാർക്കും അവരുടെ വേർപിരിഞ്ഞ ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഖ് നേതാക്കളും സംഘടനകളും അപ്പീലുകള് നല്കിയിരുന്നു.
തീർഥാടകർ എപ്പോൾ, എവിടെ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം?
പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിനായി വിസ ഫോമുകളും രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതികളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും പട്ടിക എസ്ജിപിസി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിസ പ്രക്രിയ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന തീയതികളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാനും രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാനും സിഖ് ഭക്തരോട് മന്ത്രാലയം അഭ്യര്ഥിച്ചു.
- ഒക്ടോബർ 7 - സംഗ്രൂർ, ബർണാല, ബതിന്ദ, മൻസ, ഫരീദ്കോട്ട്, മൊഹാലി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളുടെ സഭയ്ക്ക് അതത് നിയുക്ത ഗുരുദ്വാരകളിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
- ഒക്ടോബർ 8 ന് പട്യാല, കപൂർത്തല, മുക്ത്സർ, റോപ്പർ, മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തർക്കായി ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- ഒക്ടോബർ 9 - ലുധിയാന, ഹോഷിയാർപൂർ, ഫിറോസ്പൂർ, ഫാസിൽക്ക, ശ്രീ ആനന്ദ്പൂർ സാഹിബ് പ്രദേശങ്ങളിലെ സംഗത്തിനും നിയുക്ത ഗുരുദ്വാരകളിൽ അവരുടെ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
- ഒക്ടോബർ 15 - നവാൻഷഹറിലെയും ബംഗയിലെയും ഗുരുദ്വാര ചരൺ കമൽ പത്ഷാഹി ഛെവിനിൽ തീർഥാടകർ എത്തി രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം.
മുൻകാലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിഖ് തീർഥാടകർ പാകിസ്ഥാന് സന്ദര്ശനം പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്കിയിരുന്നു. ഭാവിയിൽ കർതാർപൂർ ഇടനാഴിയിലൂടെ ഭക്തർക്ക് പതിവായി സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരുകൾ സിഖുകാരുടെ മതപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും എസ്ജിപിസി സെക്രട്ടറി പ്രതാപ് സിങ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
