റാഞ്ചി: കാർഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ കന്നുകാലികൾക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. കൃഷിയ്ക്കായി നിലമൊരുക്കുന്നതിന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴും കന്നുകാലികളെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കര്ഷകര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നത് സംശയമാണ്.
ഇക്കാര്യം നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നവരാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ലാതെഹാറിലെ കർഷകർ. അതിനാലാണ് മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഈ മിണ്ടാപ്രാണികള്ക്കും വിശ്രമം നല്കുന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ അവധി നല്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ പാരമ്പര്യം ഇവർ പിന്തുടര്ന്നുപോരുന്നത്. കൂടാതെ, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കന്നുകാലികള്ക്ക് വിനോദത്തിനുള്ള അവസരവും ഇവര് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
ജാതി-മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പിന്തുടരുന്ന പാരമ്പര്യം
കന്നുകാലികളുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ കര്ഷകര് അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജാതി- മത വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ഇവിടുത്തെ കര്ഷകര് കന്നുകാലികള്ക്ക് അവധി നല്കുന്ന ഈ പാരമ്പര്യം തുടര്ന്നുപോരുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലുമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികള്ക്ക് വിശ്രമം നല്കുന്നത്.
ഈ ദിവസങ്ങളില് ഇവര് കന്നുകാലികളെ ജോലിയെടുപ്പിക്കാനായി കൊണ്ടുപോകാറില്ല. ക്രിസ്ത്യന് വിഭാഗത്തില്പെട്ട ആളുകള് ഞായറാഴ്ചകളിലും മുസ്ലിം സമുദായക്കാര് വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുമാണ് തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികള്ക്ക് വിശ്രമം നല്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ കന്നുകാലികൾക്കും വിശ്രമം നൽകണമെന്നതാണ് ഈ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തി.
ലതേഹാറിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വർഷങ്ങളായി ഈ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് കര്ഷകരായ ധർമ്മദേവ് റാം, രാജ്കുമാർ താക്കൂർ, വിക്രം കുമാർ, രാമ ഭഗത് തുടങ്ങിയവര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "നമ്മൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ, ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം വിശ്രമിക്കാൻ മൃഗങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. അവയ്ക്കും ഒരു ജീവിതമുണ്ട്" - അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രയോജനകരമെന്ന് വെറ്ററിനറി വിദഗ്ധന്
കന്നുകാലികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവധി നൽകുന്ന പാരമ്പര്യം നല്ലതും പ്രയോജനകരവുമായ ഒരു രീതിയാണെന്ന് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ഹരേന്ദ്ര പാൽ ഭഗത് പറഞ്ഞു. "ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവധി ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ കന്നുകാലികൾക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, കന്നുകാലികൾ പൂർണ ഉത്സാഹത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് കർഷകർക്ക് നന്നായി അറിയാം. എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കില് അവധി ദിവസം അവയ്ക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാന് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും"- ഡോക്ടർ ഹരേന്ദ്ര പാൽ ഭഗത് പറഞ്ഞു.
വിനോദത്തിന് ഒരു ദിനം
ദീപാവലിക്ക് ശേഷമുള്ള രണ്ടാം ദിവസത്തിലാണ് കർഷകർ അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്കായി വിനോദത്തിന് അവസരം ഒരുക്കുന്നത്. ഈ ദിനത്തില് കന്നുകാലികള്ക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 'ഗൈദണ്ട്' എന്നറാണ് ഇതു പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ദിവസം, രാവിലെ തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാമവാസികൾ അവയെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഭക്ഷണം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വൈകുന്നേരം, എല്ലാ കര്ഷകരും തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളുമായി ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടുന്നു. ഇവിടെ, കന്നുകാലികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പന്നിയെ അഴിച്ചുവിടുന്നു. ഇതിനെ ഓടിക്കുന്നതിനായി കന്നുകാലികള് ശ്രമിക്കുകയും അത് രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് പിറകെ ഒടുകയും ചെയ്യും. ഇതുവഴി കന്നുകാലികള്ക്ക് ധാരാളം ഓടുകയും വ്യായാമം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
