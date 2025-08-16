ETV Bharat / bharat

ഭര്‍ത്താവ് പാകിസ്ഥാനി, നിര്‍ബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റി; ലൗ ജിഹാദ് ആരോപിച്ച് പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി യുവതി, അന്വേഷണം

വിവാഹമോചനം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്ന് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി 39-കാരി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 9:50 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഭര്‍ത്താവ് നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയയാക്കിയതായി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി യുവതി. ഹൈദരാബാദിലെ ലംഗർ ഹൗസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് 39-കാരി പരാതിയുമായി എത്തിയത്. പാകിസ്ഥാൻ പൗരനായ യുവാവ് ഐഡൻ്റിറ്റി മറച്ചുവച്ച് വിവാഹം ചെയ്‌തതായും വധ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നുമുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് പരാതിയിലുള്ളത്.

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ലംഗർ ഹൗസ് പി‌എസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ബി വെങ്കട്ട് രാമുലു പറഞ്ഞു. യുവതി 2006-ൽ ഒരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയായ പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 2016ൽ ദമ്പതികൾ വിവാഹമോചനം നേടി. ഇതിന് ശേഷം ഫവാഹ് എന്ന മുസ്‌ലീം യുവാവിനെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം ചെയ്‌തു.

ഇയാളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യുവതി മതം മാറിയിരുന്നു. രണ്ടര വർഷം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച ശേഷം ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവിനെതിരെ 'ലൗ ജിഹാദ്' ആരോപിച്ച് യുവതി പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഫവാഹിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് യുവതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജഹ്ബീൻ ഫാത്തിമ എന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ഭർത്താവിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ലൗ ജിഹാദിലൂടെയാണ് തന്നെ മതം മാറ്റി വിവാഹം ചെയ്‌തതെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു. ഭർത്താവ് ഒരു പാകിസ്ഥാനി ആണെന്നും ഇത് മറച്ചുവച്ചാണ് വിവാഹം ചെയ്‌തതെന്നും പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു.

ഇയാള്‍ക്ക് ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉണ്ടെന്നും ഇത് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് അറിയില്ലെന്നും യുവതി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. വിവാഹമോചനം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും തനിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും പരാതിക്കാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോതമംഗലത്തെ യുവതിയുടെ മരണത്തിലും ലൗ ജിഹാദ് ആരോപണം

അതേസമയം കേരളത്തിലെ കോതമംഗലത്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൗ ജിഹാദ് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് നിർബന്ധിച്ചതിന് പിന്നാലെ യുവതി ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിക്കൽ, ആത്മഹത്യ പ്രേരണ, ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളും പ്രതിയായ റമീസിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആലുവ യുസി കോളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥികളായിരുന്ന റമീസും യുവതിയും ഏറെ നാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും, വിവാഹത്തിനായി മതം മാറണമെന്ന് റമീസ് യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് യുവതി തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാൽ, റമീസ് ഒരു അനാശാസ്യ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മതം മാറാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് യുവതി അറിയിക്കുകയും രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിന് സമ്മതം അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിനെന്ന വ്യാജേന റമീസ് യുവതിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. മതം മാറിയാൽ മാത്രം പോരെന്നും റമീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്നുമുള്ള നിബന്ധന കൂടി വച്ചതോടെയാണ് യുവതി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. വീട്ടിൽ അമ്മയും സഹോദരനും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

