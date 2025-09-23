ETV Bharat / bharat

വാതുവയ്‌പ്പിലൂടെ കോടികള്‍ തട്ടി; ആഢംബര ജീവിതം നയിച്ച യുവാവിനെതിരെ കേസ്

വാതുവയ്‌പ്പ് ആപ്പിലൂടെ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്. യുവാവിനെതിരെ നിരവധി കേസുകള്‍.

YOUTH FRAUD BY ONLINE BETTING ONLINE BETTING FRAUD CRORES OF LOOT AND LAVISH LIFESTYLE വാതുവയ്‌പ്പിലൂടെ തട്ടിപ്പ്
Police officers with Chandu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 1:56 PM IST

അമരാവതി: വാതുവയ്‌പ്പിൽ തുടങ്ങിയ തട്ടിപ്പ്... കോടികൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപണിത ചതിയുടെ സാമ്രാജ്യം.... അവസാനം ഒരു ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വീണു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ റായലപേട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബെസ്‌ത നാഗരാജുവിൻ്റെ മകൻ ചന്തുവിൻ്റെ കഥയാണിത്. ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ കടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വഞ്ചനയുടെ സാമ്രാജ്യം പണിത കഥ.

പ്ലസ്‌ ടു മാത്രമാണ് ചന്തുവിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. തട്ടിപ്പിലൂടെ യുവാക്കളെയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും ഓൺലൈൻ ക്രിക്കറ്റ് വാതുവയ്‌പ്പിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. വാതുവയ്‌പ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം കൊണ്ട് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ആഢംബര വീട് പണിതു.

ഇനി വഞ്ചനയുടെ കഥ പറയാം. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ചന്തു ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതാണ് ചതിയുടെ തുടക്കം. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാദേശിക യുവാക്കളുമായി ക്രിക്കറ്റ് വാതുവയ്‌പ്പ് നടത്താൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് റായലപേട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് കൊണ്ട് രാധ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് വാതുവയ്‌പ്പ് ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

ഐഡികൾ നൽകി നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഇരട്ടിയാക്കി നല്‍കാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം നല്‍കി. പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കാമെന്ന മോഹത്തില്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച പലമനേരുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആകെ ആപ്പിലായി. കടക്കെണിയിലായ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പിന്നീട് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. ചന്തുവിന്‍റെ വഞ്ചനയുടെ പ്രധാന ഇരയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇതു പോലെ വാതുവയ്‌പ്പ് ആപ്പിൽ അകപ്പെട്ട് ജീവനും ജീവിതവും നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേർ ഇനിയുമുണ്ട്.

നെലപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ജീവനക്കാരന് 70 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായി പരാതി നൽകിയപ്പോഴാണ് ചന്തുവിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് വെളിച്ചത്ത് വന്നത്. ആ കേസിൽ ചന്തുവിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ഇതേ ആപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപ്പെട്ട റായലപേട്ടിലെ ലക്ഷ്‌മി നാരായണയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

ഈ കേസിൽ ചന്തുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളായ 11 പേരെ പൊലീസ് പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്തു. ചന്തുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി സിഐ പരശുരാമുഡു പറഞ്ഞു. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പണം ബെംഗളൂരു, തിരുപ്പതി, ഹൈദരാബാദ്, ചിറ്റൂർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലുടനീളമുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിൽ ഇയാൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയതായും ജന്മനാട്ടിൽ ആഢംബര വീട് നിർമിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായി.

ആഢംബര വീട്ടില്‍ വിലക്കൂടിയ ഫര്‍ണീച്ചറുകളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും വിലകൂടിയ ലാപ്‌ടോപ്പുകളും മൊബൈലുകളും എന്നിവയുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകളും 70 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വിവിധ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഇയാളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു.

