വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി മോദി സര്ക്കാര്; റെയില്വേയില് 78 ദിവസത്തെ ശമ്പളം ബോണസ്, എംബിബിഎസ്- എംഡി സീറ്റ് കൂട്ടി
നാല് മേഖലകളില് വമ്പന് പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം. 10.91 ലക്ഷം നോൺ-ഗസറ്റഡ് റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്ക് ഉല്സവകാല ബോണസിനായി 1865.68 കോടി, സമുദ്ര വാണിജ്യ വികസനത്തിന് 69,725 കോടി
Published : September 24, 2025 at 4:38 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: റെയില്വേ, കപ്പല് നിര്മ്മാണവും സമുദ്ര വാണിജ്യവും, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം, ശാസ്ത്ര വ്യാവസായിക ഗവേഷണം എന്നീ നാല് മേഖലകളില് വമ്പന് പ്രഖ്യാപനവുമായി മോദി മന്ത്രിസഭ. 15034 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് മെഡിക്കല് കോളേജുകളില് ബിരുദ ബിരുദാനന്തര സീറ്റുകള് കൂട്ടാനും പുതിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റികള് ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചത്. സമുദ്ര വാണിജ്യവും കപ്പല് നിര്മാണവും അടക്കമുള്ള മേഖലകളില് 69725 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് മന്ത്രി സഭാ യോഗം അംഗീകരിച്ചത്.
ദുർഗാ പൂജ, ദസറ ഉല്സവ കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് നിര്ണായക തീരുമാനം. റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി 10,91,146 റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്ക് 78 ദിവസത്തെ ബോണസിനായി 1865.68 കോടി രൂപ നൽകാൻ മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.
ഈ വർഷവും ഏകദേശം 10.91 ലക്ഷം നോൺ-ഗസറ്റഡ് റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്ക് 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ ബോണസ് നൽകുന്നുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഓരോ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരനും 78 ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ പരമാവധി ബോണസ് തുക 17,951/- രൂപയാണ്. ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനർമാർ, ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ, ട്രെയിൻ മാനേജർമാർ (ഗാർഡ്), സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാർ, സൂപ്പർവൈസർമാർ, ടെക്നീഷ്യൻമാർ, ടെക്നീഷ്യൻ ഹെൽപ്പർമാർ, പോയിൻ്റ്സ്മാൻ, മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ്, മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 'സി' ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ തുക നൽകുന്നത്.
ലക്ഷ്യം ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത്; സമുദ്ര മേഖലയ്ക്ക് 69,725 കോടി
ഇന്ത്യയുടെ കപ്പൽ നിർമാണ, സമുദ്ര വാണിജ്യ മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി 69,725 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ഇന്ത്യയുടെ കപ്പൽ നിർമാണ, സമുദ്ര വാണിജ്യ രംഗത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സമുദ്ര വാണിജ്യ മേഖലയില് തദ്ദേശീയമായ നിര്മാണ ഉല്പ്പാദന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പണമൊഴുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കപ്പൽശാല വിപുലീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കുക, കടല്വഴിക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്ക നിയന്ത്രണത്തില് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയിൽ ഊന്നി നാല് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഈ തന്ത്രപരമായ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവഴി 30 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും 4.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര വാണിജ്യത്തിലും കപ്പൽ നിർമാണത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് കൂടുതല് പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
5,023 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളും 5,000 പിജി സീറ്റുകളും വര്ധിപ്പിച്ചു
നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ/ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ/ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കേന്ദ്രീകൃത സ്പോൺസേഡ് സ്കീമിൻ്റെ (സിഎസ്എസ്) ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പൂർത്തീകരണത്തിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. 5,000 പിജി സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി സിഎസ്എസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും 5,023 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
എംബിബിഎസ് സീറ്റ് വര്ധിപ്പിക്കുകയും അധിക ബിരുദാനന്തര സീറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ ലഭ്യത കൂട്ടൂകയും, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ ആരംഭിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി സഭാ യോഗ തീരുമാനം വിശദീകരിച്ച മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കി.
2025-26 മുതൽ 2028-29 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളുടെയും ആകെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത 15,034.50 കോടി രൂപയാണ്. സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെയും ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും, അതുവഴി ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
ഡിഎസ്ഐആർ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം
മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിന് 2277.397 കോടി രൂപയുടെ ശാസ്ത്ര-വ്യാവസായിക ഗവേഷണ വകുപ്പ് / ശാസ്ത്ര-വ്യാവസായിക ഗവേഷണ കൗൺസിൽ (DSIR/CSIR) പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ഈ പദ്ധതി CSIR ആണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കൂടാതെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ഗവേഷണ-വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ദേശീയ ലബോറട്ടറികൾ, ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവകലാശാലകൾ എന്നിവയിലെ ഗവേഷണങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
സർവകലാശാലകൾ, ദേശീയ ഗവേഷണ-വികസന ലബോറട്ടറികൾ, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായ മേഖല എന്നിവയിൽ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവ ഗവേഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതി കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കും. പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും പ്രൊഫസർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, എഞ്ചിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ എന്നീ മേഖലകളില് വളർച്ച നേടിയെടുക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
