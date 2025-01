ETV Bharat / bharat

കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്; ഭട്ടിന്‍ഡയില്‍ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് പതിനാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് - BUS TRUCK COLLISION IN BATHINDA

More Than 14 People injured in bus-truck collision in Bathinda due to dense fog ( ETV Bharat )