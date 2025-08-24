മുംബൈ: മുംബൈ-ഗോവ ഹൈവേയിൽ കാഷെഡി തുരങ്കത്തിന് സമീപം ഭക്തർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ചു. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കാണ് സംഭവം. കൃത്യസമയത്തുള്ള ഡ്രൈവറുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ആളപായമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല.
കൊങ്കണിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യാത്രക്കാര് പറഞ്ഞു. ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ തീപ്പൊരി പെട്ടെന്ന് ആളിക്കത്തി, നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീ ബസിലുടനീളം പടർന്നു. ഡ്രൈവർ ഒരു വശത്തേക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ബസിനകത്തെ യാത്രക്കാരെ എല്ലാം സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കി.
സംഭവത്തില് ആർക്കും പരിക്കില്ല. ബസ് പൂര്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. തീപിടിത്തം മൂലം ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞശേഷം പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ബസ് നിർബന്ധിത സുരക്ഷാപരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തീ പിടിച്ചപ്പോൾ
കഴിഞ്ഞമാസമാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് അയ്യപ്പഭക്തർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം സമാനമായ രീതിയിൽ തീപിടിച്ചത്. ഏഴ് വയസുള്ള പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ ആറ് പേരായിരുന്നു വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാറിൽ നിന്നും അസാധാരണ ശബ്ദവും പുകയും ഉയർന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ ഉടൻ കാർ നിർത്തുകയും കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
തീപടർന്നയുടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ സംഭവം പമ്പ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. ഡ്രൈവറുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ആർക്കും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് തീപിടിത്തതിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൃത്യസമയത്തുള്ള ഡ്രൈവർമാരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം രക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവനാണ്. പമ്പ പാതയിൽ അട്ടത്തോടിനും ചാലക്കടതിനും ഇടയിൽ പ്ലാൻത്തോട് ഭാഗത്ത് വച്ചായിരുന്നു തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. കാർ പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചിരുന്നു.
