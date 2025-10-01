'കാള'കളിച്ച് നടക്കുകയല്ല, നാടിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനാണ്; കാള 'ഗോഡ്ഫാദറാ'കുന്ന അപൂർവ ഗ്രാമം
നിവേദ്യം ആദ്യം കഴിക്കണം, ചെടി കടിച്ച് പിടിച്ച് ശക്തി തെളിയിക്കണം. ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ കാളയാണ്. വിശദമായി അറിയാം.
മദനപ്പള്ളി (ആന്ധ്രാപ്രദാശ്) : പലവിധ ആചാരങ്ങള് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഇന്ത്യ. അതില് വിചിത്രമായ നിരവധി ആചാരങ്ങളുണ്ട് എന്നത് പലർക്കും അറിയാം. എന്നാല് നമുക്ക് കേട്ടുകേള്വി ഇല്ലാത്ത, കേട്ടാല് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതും തലമുറകളായി പിന്തുടർന്ന് പോരുന്നത്.
കേരളത്തില് നമുക്ക് അത്ര സുപരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഗ്രാമത്തലവൻ, ഗ്രാമമുഖ്യൻ, ഗ്രാമത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ അഥവാ ഗോഡ്ഫാദർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്നാല് ഈ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഇന്നും തുടർന്ന് പോരുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ചാണിത്, അതില് എന്തിത്ര ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ എന്നാണോ? എങ്കില് ഈ കഥ അറിയണം.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മദനപ്പള്ളിക്കടുത്ത് ബൊമ്മൻചെരുവിലെ തേകുലപാളയം ഗ്രാമത്തില് ഗ്രാമത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് നടക്കുകയാണ്. രണ്ട് കടമ്പകള് കടന്നുവേണം തലതൊട്ടപ്പനാകാൻ. ആദ്യത്തെ കടമ്പ എന്നത് മഞ്ഞള്, കുങ്കുമം, നാരങ്ങ, കർപ്പൂരം, അരി, ശർക്കര, മൂന്ന് തരം പയർവർഗങ്ങള് എന്നിവ ഒരു കുട്ടയില് നിറച്ച് വയലിന്റെ ഒരുഭാഗത്ത് വയ്ക്കുന്നു. നിവേദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. തലതൊട്ടപ്പനാകാൻ തയാറെടുത്ത് നില്ക്കുന്നവരെ നിവേദ്യത്തിനടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. ഇതില് ആദ്യം നിവേദ്യം കഴിക്കുന്നവൻ ആദ്യ കടമ്പ കടക്കും.
പിന്നാലെ രണ്ടാമത്തെ കടമ്പയ്ക്കൊരുങ്ങണം. ശക്തി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ മത്സരം. പാറയ്ക്ക് സമാനമായി തയാറാക്കിയ ചെടി കടിച്ച് പിടിച്ച് നില്ക്കണം. എത്ര ശക്തിയില് വലിച്ചാലും ആ ചെടി വിടാൻ തയാറാകരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവൻ തലതൊട്ടപ്പനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. ഈ പരീക്ഷണം തലതൊട്ടപ്പന്റെ ശക്തി, ദൃഢനിശ്ചയം, ഗ്രാമത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാകാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം.
ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ധരിച്ചെങ്കില് തെറ്റി. ഗ്രാമത്തിന്റെ കാവല്ക്കാരൻ ആകാനുള്ള യോഗ്യത ഇവിടെ കാളകള്ക്കാണ്. ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കേണ്ടതും കാളകള് തന്നെ. ഈ ഗ്രാമം തലമുറകളായി തുടർന്ന് പോരുന്ന സവിശേഷമായ പാരമ്പര്യമാണിത്.
പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഗ്രാമത്തെ സേവിച്ചിരുന്ന തലതൊട്ടപ്പൻ കാളയുടെ മരണത്തോടെയാണ് പുതിയ തലതൊട്ടപ്പനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത്. രണ്ട് കടമ്പകളും മികച്ച രീതിയില് വിജയിച്ച ലക്കിനേനി കുടുംബത്തിന്റെ കാളയാണ് ഒടുവില് ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗോഡ്ഫാദർ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. തേകുലപാളയത്തിന്റെ പുതിയ ഗോഡ്ഫാദറിന് പ്രായം നന്നേ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഒമ്പത് മാസമാണ് ഈ കാളയുടെ പ്രായം.
സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളോടുള്ള ആദരവിനെയും കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ആചാരം. ഇത് തേകുലപാളയത്തിന്റെ പൈതൃകവും അതുല്യമായ ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവർ പറയുന്നു. ഗ്രാമവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തലതൊട്ടപ്പൻ കാള കേവലമൊരു മൃഗമല്ല. നാടിന്റെ കാവല്ക്കാരനാണ്. സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമാണ്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അറ്റുപോകാത്ത കണ്ണിയാണ്.
