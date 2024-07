വീണ്ടും തെലുഗു ചിത്രവുമായി ദുൽഖർ സൽമാൻ; ജന്മദിനത്തിൽ 'ആകാശം ലോ ഒക താര'യുടെ പ്രഖ്യാപനം - Dulquer Salmaan New Film First Look