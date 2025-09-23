ഇൻഡോറിൽ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് 2 മരണം 12 പേർക്ക് പരിക്ക്
രാത്രി 9 മണിയോടെ ബേസ്മെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം പെട്ടെന്ന് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.
Published : September 23, 2025 at 7:49 AM IST
ഇൻഡോർ: കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ 12 പേർക്ക് പരിക്ക്. ജവഹർ മാർഗിൽ പ്രേംസുഖ് ടാക്കീസിന് പിന്നിലെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം തകർന്ന് വീണാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. രാത്രി ഒന്പത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നതെന്നും ബേസ്മെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം പെട്ടെന്ന് തകർന്നു വീഴുകയുമായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ എക്സ്കവേറ്റർ, ജെസിബി എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, പൊലീസ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന, സൈന്യം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംഘങ്ങൾ, പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സന്തോഷ് കുമാർ സിംഗ്, ജില്ലാ കളക്ടർ ശിവം വർമ്മ, മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ ഹർഷിക സിംഗ് എന്നിവർ രാത്രി മുഴുവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ജില്ലാ കളക്ടർ ശിവം വർമ്മ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ ഉൾപ്പെടെ 14 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
"കുട്ടി ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമാണ്, ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട 14 പേരെ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിച്ചു, ഇതിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു, ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു, ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല" കളക്ടർ പറഞ്ഞു. ഫഹീം എന്നയാളും അലിഫ എന്ന യുവതിയുമാണ് മരിച്ചത്.
കെട്ടിടം ദുർബലമായിരുന്നുവെന്നും ശരിയായ ബീമുകളും തൂണുകളും ഇല്ലാതെയാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും തുടർച്ചയായി വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
നേരത്തെ ഇൻഡോറിലെ ജവഹർ മാർഗിലെ പ്രേംസുഖ് ടാക്കീസിന് പിന്നിൽ ഒരു ഇരുനില വീട് തകർന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ കടകളും മുകളിൽ താമസക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സന്തോഷ് കുമാർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
"ഇതൊരു രണ്ട് നില കെട്ടിടമാണ്, കടകൾ അതിന് താഴെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതിനു മുകളിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 40-45 ശതമാനം തകർന്നു. ചില ആളുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു, അതിൽ 10 പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കെട്ടിടത്തിന് ഏകദേശം എട്ട് വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണെന്ന് ഇൻഡോർ കളക്ടർ ശിവം വർമ്മ പറഞ്ഞു.
