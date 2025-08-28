ETV Bharat / bharat

50ഓളം ഫ്ലാറ്റുകളുള്ള നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്നു, 15 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു - BUILDING COLLAPSE IN PALGHAR

നാലുനില കെട്ടിടം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വീടിന് മുകളിലേക്ക് തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.

representational image (X@NDRFHQ)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 11:50 AM IST

മുംബൈ: പാൽഘർ ജില്ലയിൽ വിരാറിൽ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 15 ആയി. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കെട്ടിടാവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ 15 പേർ മരണപ്പെട്ടതായി പാൽഘർ ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഡോ. ഇന്ദുറാണി ജഖറും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ വിരാറിലെയും നളസൊപാരയിലെയും ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇനിയും സ്ഥലത്ത് ആരും കുടുങ്ങിക്കിടപ്പില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് അധികൃതർ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ്‌ അറിയിച്ചു. കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും (എൻഡിആർഎഫ്) മറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം കുറച്ചുദിവസം കൂടി തുടരുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രക്ഷാദൗത്യങ്ങൾക്കായി എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ് അവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടീമുകളെ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടം നടന്ന സമയം തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ പൊലീസ് ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡിനെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ നാല് പേരെ പുറത്തെടുത്തു. ഇതിലൊരാൾ സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. മൂന്ന് പേരെ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

ബുധനാഴ്‌ച പുലർച്ചെ അപകടവിവരം ലഭിച്ചയുടനെ എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫിൻ്റെ രണ്ട് ടീമുകൾ അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ പ്രമോദ് സിങ് പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മുംബൈയിൽ നിന്നും പാൽഘറിൽ നിന്നുമുളള സംഘത്തെയാണ് രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നിയോഗിച്ചത്.

അഗ്നിശമന സേനയും ലോക്കൽ പൊലീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ് ടീമുകൾക്കൊപ്പം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. കൂടുതൽ സുരക്ഷക്ക് വേണ്ടി പ്രദേശത്ത് ബാരിക്കേടുകൾ വച്ച് മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റിനിർത്തി. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി സമീപ കെട്ടിടങ്ങളിലെ നിരവധി താമസക്കാരെ താത്‌കാലികമായി ഒഴിപ്പിച്ചു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ബുധനാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 12.5 ഓടെ വിരാർ പ്രദേശത്തെ വിജയ് നഗറിൽ 50 ഓളം ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉള്ള നാലുനില കെട്ടിടം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു വാടക വീടിന് മുകളിലേക്ക് തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം നാലാം നിലയിൽ ഒരു വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തുള്ള 12 ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർന്നുവീഴുകയും അവിടുത്തെ താമസക്കാർ കെട്ടിടാവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയതായും സമീപത്തെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

