ഹൈദരാബാദ്: ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബിആർഎസ്) നേതാവ് കെ കവിതയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കവിതയുടെ സമീപകാല പെരുമാറ്റവും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണം പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തിയതിനാലാണ് നടപടിയെന്ന് ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബിആർഎസ്) ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞു. കവിതയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പിതാവും ബിആർഎസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു (കെസിആർ) തീരുമാനിച്ചെന്ന് പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
നിസാമാബാദിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാര്ട്ടി എംഎല്സിയാണ് കവിത. കുറച്ചുകാലമായി പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
పార్టీ MLC శ్రీమతి కె. కవిత ఇటీవలి కాలంలో ప్రవర్తిస్తున్న తీరుతెన్నులు, కొనసాగిస్తున్న పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నష్టం కలిగించే రీతిలో ఉన్నందున పార్టీ అధిష్టానం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నది.— BRS Party (@BRSparty) September 2, 2025
పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు గారు శ్రీమతి కె.… pic.twitter.com/iTSWON3irq
