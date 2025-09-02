ETV Bharat / bharat

പാര്‍ട്ടി വരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം; ബിആർഎസ്‌ നേതാവ് കെ കവിതയ്‌ക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ

കവിതയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ബിആർഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു (കെസിആർ) തീരുമാനിച്ചതായി അറിയിച്ചു.

K Kavitha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 3:03 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഭാരത് രാഷ്‌ട്ര സമിതി (ബിആർഎസ്‌) നേതാവ് കെ കവിതയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു. കവിതയുടെ സമീപകാല പെരുമാറ്റവും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണം പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്‌ഛായയ്ക്ക് കോട്ടം വരുത്തിയതിനാലാണ് നടപടിയെന്ന് ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബിആർഎസ്) ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞു. കവിതയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പിതാവും ബിആർഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റുമായ കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു (കെസിആർ) തീരുമാനിച്ചെന്ന് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

നിസാമാബാദിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍സിയാണ് കവിത. കുറച്ചുകാലമായി പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കെ കവിതയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തെന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്‌താവന (ETV Bharat)

