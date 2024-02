കുടുംബത്തിലെ തന്നെ യുവാവിനെ പ്രണയിച്ചു, വിവാഹം കഴിക്കാനായി ഒളിച്ചോടി, ദമ്പതിമാര്‍ പിടിയില്‍

ജെഹനാബാദ്(ബിഹാര്‍): നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. രണ്ട് പേര്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹിതരാകണമെങ്കില്‍ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. മതം, ജാതി, വംശം, തുടങ്ങി രണ്ട് പേര്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹിതരാകണമെങ്കില്‍ രക്തബന്ധം പാടില്ലെന്നു വരെ നിബന്ധനകള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട്(Brother Married His Cousin Sister).

എന്നാല്‍ ഇതാ ബിഹാറിലെ ജെഹനാബാദില്‍ ഏറെ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിവാഹം നടന്നിരിക്കുന്നു. ഹിമാചല്‍ പൊലീസ് ഈ പ്രണയദമ്പതികളെ അന്വേഷിച്ച് ജില്ലയിലെ ആദര്‍ശ് നഗറിലെത്തിയതോടെയാണ് വിവാഹത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നത്. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ഈ വിവാഹം പിടിച്ച് കുലുക്കിയിരിക്കുന്നത്(Strange marriage in Jehanabad).

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ബാദ്ദിയില്‍ നിന്നുള്ള ദമ്പതിമാരാണ് ഇവര്‍. ജെഹനാബാദ് നഗര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള ആദര്‍ശ് നഗറിലാണ് ഇവര്‍ താമസിക്കുന്നത്. പെണ്‍കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ തന്നെ യുവാവിനോട് പ്രണയം തോന്നുകയും ഇവര്‍ നാട്ടില്‍ നിന്നു ഒളിച്ചോടി ഇവിടെയെത്തി വിവാഹിതരാകുകയുമായിരുന്നു. ഹിമാചലിലെ ഗയ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവര്‍(Cousin fell in love with his sister).

ഈ മാസം ഒന്നിന് പെണ്‍കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രണയ വിവരം പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് പേരുടെയും മൊബൈല്‍ ലൊക്കേഷന്‍ കണ്ടെത്തി ഇവരെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ബന്ദി മഹിള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ രത്തന്‍ ലാല്‍ അടക്കം മൂന്നംഗ സംഘമാണ് ഹിമാചലില്‍ നിന്ന് ബിഹാറിലെ ജെഹനാബാദിലെത്തി ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

ഒരു ക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ച് തങ്ങള്‍ വിവാഹിതരായതായി ഇരുവരും ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ബെംഗളുരുവിലാണ് താന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് യുവാവ് വ്യക്തമാക്കി. പെണ്‍കുട്ടിയും കുടുംബവും ബദ്ദിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ പരസ്‌പരം കാണുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ശേഷവും ഫോണിലൂടെ പരസ്‌പരം സംസാരിച്ചു. പതിയെ ഈ സംസാരം പ്രണയത്തിലെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഒളിച്ചോടാനും വിവാഹം കഴിക്കാനും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവാവ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇക്കഴിഞ്ഞ 20നാണ് വിവാഹിതരായത്. ഗൗരക്ഷണി മാതാ മുന്ദേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. തുടര്‍ന്ന് വാടകക്ക് ഒരു വീടെടുത്ത് താമസവും തുടങ്ങി.

യുവാവിന്‍റെ അളിയനാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെത്താന്‍ സഹായിച്ചതെന്ന് അമ്മ ആരോപിച്ചു. ഇരുവരെയും നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നിയമപ്രകാരമുള്ള തുടര്‍ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

