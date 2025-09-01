ETV Bharat / bharat

15-കാരി പ്രസവിച്ചു; 16-കാരനായ സഹോദരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്, പരാതി നല്‍കിയത് മാതാപിതാക്കള്‍ - MINOR GIRL GIVES BIRTH

ശിവമോഗയിലെ മക്‌ഗാൻ ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലാണ് നവജാത ശിശു. ഏഴര മാസത്തിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി പ്രസവിച്ചത്.

BROTHER RAPED SISTER LATEST NEWS IN MALAYALAM POCSO CASE IN KARNATAKA minor girl assaulted in home
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read

ബെംഗളൂരു: ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് കർണാടകയിലെ യാദഗിരി ജില്ലയിൽ ഒരു സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിനി ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ വാര്‍ത്ത ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ നടുക്കം മാറും മുമ്പ് ശിവമോഗയില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. 15-കാരി വീട്ടിലെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. ഞായറാഴ്‌ചയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രസവശേഷം പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സയക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പീഡിപ്പിച്ചത് സഹോദരന്‍, അറസ്റ്റ്

15-വയസുകാരി ഗർഭിണിയാകാൻ കാരണം 16 വയസുള്ള സഹോദരനാണെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 9-ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടി സ്‌കൂളില്‍ പോവാതെ വീട്ടില്‍ നില്‍ക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് 16-കാരന്‍ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇക്കാര്യം മാതാപിതാക്കളോട് പറയരുതെന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഗര്‍ഭം ഏഴര മാസത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പെണ്‍കുട്ടി പ്രസവിച്ചത്.

നവജാത ശിശുവിനെ നിലവില്‍ ശിവമോഗയിലെ മക്‌ഗാൻ ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം 16 വയസുള്ള ആൺകുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

9-ാം ക്ലാസുകാരി സ്‌കൂളിലെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പ്രസവിച്ചു: യാദഗിരി ജില്ലയിലെ ഷഹാപൂർ താലൂക്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരു സർക്കാർ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളിലെ 9-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത്. പെൺകുട്ടി പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നതായി സഹപാഠികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഭവം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നത്. പെൺകുട്ടി പൂർണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ അവളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നു.

പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ്: ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം (പോക്സോ) നിയമവും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകളും പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ALSO READ: റോഡരികില്‍ വാനില്‍ വച്ച് സ്‌ത്രീയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു; രണ്ട് പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍, അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി പൊലീസ്

യാദഗിരി സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കർണാടക റെസിഡൻഷ്യൽ എജ്യുക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അസോസിയേഷൻ (കെആർഇഐഎസ്) പ്രിൻസിപ്പലും ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനും ഉൾപ്പെടെ സ്‌കൂളിലെ നാല് ജീവനക്കാരെ കൃത്യവിലോപം, വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അക്കാദമിക്, ആരോഗ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അശ്രദ്ധ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ബെംഗളൂരു: ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് കർണാടകയിലെ യാദഗിരി ജില്ലയിൽ ഒരു സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിനി ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ വാര്‍ത്ത ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ നടുക്കം മാറും മുമ്പ് ശിവമോഗയില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. 15-കാരി വീട്ടിലെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. ഞായറാഴ്‌ചയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രസവശേഷം പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സയക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പീഡിപ്പിച്ചത് സഹോദരന്‍, അറസ്റ്റ്

15-വയസുകാരി ഗർഭിണിയാകാൻ കാരണം 16 വയസുള്ള സഹോദരനാണെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 9-ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടി സ്‌കൂളില്‍ പോവാതെ വീട്ടില്‍ നില്‍ക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് 16-കാരന്‍ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇക്കാര്യം മാതാപിതാക്കളോട് പറയരുതെന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഗര്‍ഭം ഏഴര മാസത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പെണ്‍കുട്ടി പ്രസവിച്ചത്.

നവജാത ശിശുവിനെ നിലവില്‍ ശിവമോഗയിലെ മക്‌ഗാൻ ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതി പ്രകാരം 16 വയസുള്ള ആൺകുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

9-ാം ക്ലാസുകാരി സ്‌കൂളിലെ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പ്രസവിച്ചു: യാദഗിരി ജില്ലയിലെ ഷഹാപൂർ താലൂക്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരു സർക്കാർ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളിലെ 9-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത്. പെൺകുട്ടി പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നതായി സഹപാഠികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഭവം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നത്. പെൺകുട്ടി പൂർണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഒമ്പത് മാസം മുമ്പ് അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ അവളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നു.

പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ്: ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ സമർപ്പിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം (പോക്സോ) നിയമവും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകളും പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ALSO READ: റോഡരികില്‍ വാനില്‍ വച്ച് സ്‌ത്രീയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു; രണ്ട് പേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍, അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി പൊലീസ്

യാദഗിരി സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കർണാടക റെസിഡൻഷ്യൽ എജ്യുക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അസോസിയേഷൻ (കെആർഇഐഎസ്) പ്രിൻസിപ്പലും ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനും ഉൾപ്പെടെ സ്‌കൂളിലെ നാല് ജീവനക്കാരെ കൃത്യവിലോപം, വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അക്കാദമിക്, ആരോഗ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അശ്രദ്ധ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

BROTHER RAPED SISTERLATEST NEWS IN MALAYALAMPOCSO CASE IN KARNATAKAMINOR GIRL ASSAULTED IN HOMEMINOR GIRL GIVES BIRTH

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.