'ദുരഭിമാനക്കൊലയ്‌ക്കെതിരെ പ്രത്യേക നിയമം നടപ്പിലാക്കണം, കേന്ദ്രത്തില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തണം': വൃന്ദ കാരാട്ട്

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ദുരഭിമാന കൊലയില്‍ പ്രതികരിച്ച് വൃന്ദ കാരാട്ട്. ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അക്രമത്തില്‍ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടാണ്. കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നല്‍കണമെന്നും വൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
ചെന്നൈ: ദുരഭിമാനക്കൊലയ്‌ക്കെതിരെ ദേശീയ തലത്തിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തണമെന്ന് സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാവ് വൃന്ദ കാരാട്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ പെൺസുഹൃത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കവിൻ സെൽവഗണേഷിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ നേരിട്ട് കണ്ട് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍. ജാതി വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കവിൻ രക്തസാക്ഷിയാണെന്നും കുറ്റവാളികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും വൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു.

ആധുനിക കാലത്തും ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അക്രമം മൂലം ഒരു യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടാണ്. ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇരയാണ് കവിൻ എന്ന യുവാവ്. ജാതി വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കവിൻ രക്തസാക്ഷിയാണ്. കവിൻ്റെ കൊലപാതക കേസ് വേഗത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയും കുറ്റവാളികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ നൽകുകയും വേണം.

തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ദുരഭിമാനക്കൊലയ്‌ക്കെതിരെ പ്രത്യേക നിയമം നടപ്പിലാക്കണം. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അത് മാതൃകയാക്കുകയും വേണം. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ എതിർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഡിഎംകെ സര്‍ക്കാരെന്നും വൃന്ദ കാരാട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സുപ്രീംകോടതിയും ദേശീയ വനിത കമ്മിഷനും നിരവധി ജനാധിപത്യ സംഘടനകളും ദുരഭിമാനക്കൊലയ്‌ക്കെതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് 2014 മുതൽ 2025 വരെ നിരന്തരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വൃന്ദ കാരാട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കവിൻ കൊലപാതകക്കേസിലെ കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കണമെന്ന് സിപിഎം തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ഷൺമുഖം പറഞ്ഞു. കവിൻ്റെ അച്‌ഛൻ ഇതിനോടകം തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കവിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരന് സർക്കാർ ജോലി നൽകണമെന്ന് കവിൻ്റെ അച്‌ഛൻ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ പിതാവിന്‍റെ ആവശ്യം വേഗത്തിൽ നിറവേറ്റണം. കവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ജോലിമാറ്റം നൽകണമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പേരെ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെറെയും ആളുകള്‍ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പി ഷൺമുഖം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 27നാണ് ഐടി ജീവനക്കാരനായ തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി സെൽവഗണേഷിനെ (27) പെൺസുഹൃത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വിവാഹ കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കെവിനെ വിളിച്ച് വരുത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സുർജിത്തിനെ തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പൊലീസ് സുർജിത്തിൻ്റെ അച്‌ഛനും പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടറുമായ ശരവണന്‍റെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരെയും പാളയംകോട്ടൈ സെൻട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്ക് അയച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ സുർജിത്തിൻ്റെ ബന്ധുവായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ജയപാലനെതിരെയും കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

