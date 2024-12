ETV Bharat / bharat

വധൂ വരന്‍മാരെക്കുറിച്ച് ചാരപ്പണി; അന്വേഷിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് - INDIANS HIRE WEDDING DETECTIVES

In this photograph taken on December 15, 2024, a brass band member holds an embellished umbrella with lights during a wedding procession in New Delhi ( AFP )