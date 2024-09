ETV Bharat / bharat

'ഇത്തരം സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടിയാല്‍ വിവാഹത്തിന് തയ്യാര്‍'; നിരവധി അവിവാഹിതരുടെ 'മനസ് മാറ്റിയ' ആ വീഡിയോ വീണ്ടും വൈറല്‍ - Coldplay Mumbi Concert 2025

Bride and Groom get Coldplay tickets on their wedding ( Instagram )