പുരി രഥയാത്ര; തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് രണ്ട് സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് - MISHAP IIN PURI FESTIVAL

The three chariots reached the Gundicha temple in Puri on Saturday ( ETV Bharat )

Published : June 29, 2025 at 7:33 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 9:28 AM IST

The injured (ETV Bharat) സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തികഞ്ഞ അലംഭാവമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നിരവധി പേരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച അഖായ മഹാറാണ പറഞ്ഞു. താനും കുടുംബവും ആദ്യ ദര്‍ശനത്തിന് വേണ്ടി രാത്രി മുഴുവന്‍ കാത്ത് നില്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സസ്‌മിത സ്വയിന്‍ പറഞ്ഞു. രഥം ദര്‍ശനത്തിനായി തുറന്നെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തോളം പേര്‍ ഇവിടേക്ക് ഇരച്ചെത്തി. ഭക്തര്‍ കിടക്കാനും ഇരിക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പൊളിത്തീന്‍ കവറുകളാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. ആളുകള്‍ ഇതില്‍ തെന്നി വീഴുകയായിരുന്നു. ആരും വീണവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. തങ്ങള്‍ ട്രസ്റ്റിന്‍റെ ആളുകളാണെന്നും ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നുമായിരുന്നു ഓഫീസില്‍ ഇരുന്നവര്‍ പറഞ്ഞത്. വളരെ ദയനീയമാണ് ഇതെന്നും മറ്റൊരാള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സുഭദ്രയുടെ തേരിലുണ്ടായിരുന്ന അശ്വാസനയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു. തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടായപ്പോള്‍ അവരും വീഴുകയായിരുന്നു. കാലില്‍ പൊട്ടലുണ്ട്. പൊലീസോ ആംബുലന്‍സോ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരോ അപകടസമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. തങ്ങള്‍ സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും പരിക്കുണ്ട്. Rath Yatra 2025: 3 dead, Many Injured In Stampede On Chariots Near Gundicha Temple In Puri (ETV Bharat) മൂന്ന് മൃതദേങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനയച്ചതായും രഥയാത്ര ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ജിതേന്ദ്ര ദെഹൂരി പറഞ്ഞു. സരധബാലിയില്‍ ശ്രീ ഗുന്ദിച ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നില്‍ വച്ച് രഥത്തിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പുലര്‍ച്ചെ 4.30നാണ് ദുരന്തം. ജഗന്നാഥ ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ദര്‍ശനത്തിനായി കവചം മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ ഭക്തര്‍ തടിച്ച് കൂടിയതാണ് അപകടകാരണം.

Last Updated : June 29, 2025 at 9:28 AM IST