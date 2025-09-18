മലേഗാവ് സ്ഫോടനക്കേസ്; കുറ്റവിമുക്തര്ക്കും എൻഐഎയ്ക്കും നോട്ടിസ് അയച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി
2008 സെപ്റ്റംബർ 29നാണ് മാലേഗാവിൽ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.
Published : September 18, 2025 at 6:46 PM IST
മുംബൈ: 2008ലെ മാലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തരാക്കപ്പെട്ട ഏഴ് പേർക്കും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കും നോട്ടിസ് അയച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച ആറ് പേരുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല് സമര്പ്പിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ, ജസ്റ്റിസ് ഗൗതം അൻഖാദ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് എൻഐഎ, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ എന്നിവർക്ക് വ്യാഴാഴ്ച നോട്ടിസ് അയച്ചത്.
അപ്പീൽ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ബിജെപി മുൻ എംപി പ്രജ്ഞാ സിങ് താക്കൂർ, ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ പ്രസാദ് പുരോഹിത് എന്നിവരുൾപ്പെടെ കേസിലെ എല്ലാവരെയും എന്ഐഎ കോടതിയാണ് വെറുതെ വിട്ടത്.
ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ജൂലൈ 31ലെ പ്രത്യേക എൻഐഎ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ പ്രോസിക്യൂഷനെയാണ് നിയമിച്ചതെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന രഹസ്യമായി നടന്നതാണെന്നും അതിനാൽ അതിന് നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്നും അവര് അപ്പീലില് വ്യക്തമാക്കി.
ജൂലൈ 31ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് തെറ്റാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അതിനാൽ റദ്ദാക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. പ്രജ്ഞാ താക്കൂർ, ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ പ്രസാദ് പുരോഹിത്, മേജർ (റിട്ട) രമേശ് ഉപാധ്യായ, അജയ് രഹിർക്കർ, സുധാകർ ദ്വിവേദി, സുധാകർ ചതുർവേദി, സമീർ കുൽക്കർണി എന്നിവരെയാണ് വിചാരണ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത്.
മലേഗാവ് സ്ഫോടനം: 2008 സെപ്റ്റംബർ 29ന് റമദാനിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിലെ മാലേഗാവിൽ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 101 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്ര എടിഎസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു. എടിഎസ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രജ്ഞാ സിങിനെതിരെ സ്ഥാപിച്ച ഗൂഢാലോചനയടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് എൻഐഎ കുറ്റപത്രം നൽകിയത്. ആറ് ഹർജിക്കാരിൽ രണ്ട് പേരെ മാത്രമേ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളായി വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ സാക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ 37 പേർ കൂറുമാറി. കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകും മുമ്പേ മുപ്പത് സാക്ഷികൾ മരിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ കേസ് അന്വേഷിച്ച് പ്രജ്ഞാ സിങ് അടക്കമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എടിഎസ് തലവൻ ഹേമന്ത് കർക്കർ 2008 നവംബറിൽ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനിടെ ദുരൂഹമായി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
