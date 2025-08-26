സുപ്രീം കോടതിയുടെ തെരുവ് നായകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിധി രാജ്യമെങ്ങും ചർച്ചയായപ്പോൾ, ഈ വിഷയം എത്രത്തോളം വൈകാരികമാണെന്ന് പലർക്കും ബോധ്യമായി. എന്നാൽ, തെരുവ് നായകൾ കാരണം മുംബൈയിൽ ഒരു കലാപം നടന്ന ചരിത്രമുണ്ട്. സമാധാനപ്രിയരായ പാഴ്സി സമൂഹം പോലും തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിവരണം.
മുംബൈയിലെ പാഴ്സി സമൂഹവും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവും
കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ, തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ മുംബൈയിലെ വ്യാപാര സമൂഹങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കൾ പാഴ്സി സമൂഹമായിരുന്നു. 1826-ഓടെ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പാഴ്സി ആളുകൾ മുംബൈയിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു പാർസികൾ.
കലാപത്തിന് കാരണമെന്ത്?
1832-ൽ നടന്ന ഈ കലാപം 'ബോംബെ ഡോഗ് റയട്ട്' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. തെരുവ് നായകളെ കൊല്ലുന്നവർക്ക് സർക്കാർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പാഴ്സി മതവിശ്വാസത്തിൽ നായകൾ പവിത്രമായ മൃഗങ്ങളായതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ തീരുമാനം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും പാഴ്സികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും, കലാപം ആരംഭിച്ചത് പാർസി സമൂഹമാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും പാർസി സമൂഹത്തിൻ്റെ വാണിജ്യപരമായ ശക്തിയും വെളിവാക്കിയെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ജെസിഎസ് പലേസ്റ്റിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കലാപം നടന്നതെങ്ങനെ?
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്ന ബോംബെയിൽ, നായകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ തീരുമാനിച്ചു. ശല്യക്കാരായ തെരുവ് നായകളെ കൊല്ലാനും, ഓരോ നായയെ കൊല്ലുന്നവർക്കും പാരിതോഷികം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇത് നായകളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ആളുകൾ വീടുകളിൽ കയറി വളർത്തുനായ്ക്കളെ പോലും കൊന്നു. സർക്കാർ തീരുമാനം കാരണം വളർത്തുനായ്ക്കൾ പോലും സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ പാഴ്സി സമൂഹം രോഷാകുലരായി.
നായകളെ കൊല്ലാനുള്ള കാലയളവ് നീട്ടിയത് പാഴ്സി സമൂഹത്തിൻ്റെ അതൃപ്തി വർധിപ്പിച്ചു, കാരണം അവരുടെ വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും നായകളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ജൂൺ 6, 1832-ന് പാഴ്സി സമൂഹവും നായകളെ പിടിക്കാൻ വന്നവരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. സൊറാസ്ട്രിയനിസം മതവിശ്വാസമനുസരിച്ച്, നായകളെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷകരായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ, നായകളെ കൊല്ലാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് നയം അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമായിട്ടാണ് പാഴ്സികൾ കണ്ടത്.
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഞെട്ടി
കലാപം രൂക്ഷമായതോടെ, പാഴ്സി സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടു. ഇത് നഗരത്തിൽ വലിയ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചു. മുംബൈയിലെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ പാഴ്സി സമൂഹത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വഴങ്ങി. പ്രമുഖ പാഴ്സി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം അവർ തങ്ങളുടെ തീരുമാനം മാറ്റി. നായകളെ കൊല്ലുന്നതിനു പകരം അവയെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ സംഭവം പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് എത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ
തെരുവ് നായകളുടെ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 11ന് സുപ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം ശരാശരി 20,000 പേർക്ക് നായകളുടെ കടിയേൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇതിൽ 2,000 കേസുകൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെയും എൻസിആറിലെയും തെരുവുകളിൽ നിന്ന് നായകളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇത് തടസപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നായകളെ ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന മൃഗസ്നേഹികളെയും കോടതി വിമർശിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്
ഡൽഹിയിലെ നായകളെ മുഴുവൻ ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവ് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള മൃഗസ്നേഹികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം അപ്രായോഗികമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് ഈ ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിച്ചു. പേ വിഷബാധയുള്ളതോ ആക്രമണകാരികളായതോ ആയ നായകളെ മാത്രം ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അതോടൊപ്പം, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നായകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
