ETV Bharat / bharat

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി; വിദ്യാർഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും ഒഴിപ്പിച്ചു - DELHI SCHOOL BOMB THREAT

ഇന്ന് രാവിലെ ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ പൊലീസും ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.

BOMB THREAT AGAINST SCHOOLS BOMB THREAT THROUGH E MAIL BOMB THREAT IN DELHI SCHOOL LATEST MALAYALAM NEWS
security personnel searching a school after a bomb threat. (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 11:19 AM IST

1 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: നിരവധി സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി. ഇന്ന് (ഓഗസ്‌റ്റ് 18) രാവിലെ ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ പൊലീസും ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.

ദ്വാരകയിലെ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ, സെക്‌ടർ 10 ലെ മോഡേൺ കോൺവെൻ്റ് സ്‌കൂൾ, ശ്രീറാം വേൾഡ് സ്‌കൂൾ എന്നീ സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി അധികാരികൾ വിദ്യാർഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതിനുമുൻപും പലതവണ ബോംബ് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എല്ലാം വ്യാജമായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്ത് വരാനുണ്ട്. ജൂലൈ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ നിരവധി സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും സമാനമായ രീതിയിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നു.

പശ്ചിമ വിഹാറിലെ റിച്ച്മണ്ട് ഗ്ലോബൽ സ്‌കൂൾ, രോഹിണി സെക്‌ടർ 24 ലെ സോവറിൻ സ്‌കൂൾ, ദ്വാരക സെക്‌ടർ 19 ലെ മോഡേൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂൾ, രോഹിണി സെക്‌ടർ 23 ലെ ഹെറിറ്റേജ് സ്‌കൂൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെയും ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ മൂന്ന് കോളജുകൾക്ക് ജൂലൈ 18 ന് ഇ-മെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഐപി കോളജ് ഫോർ വിമൻ, ഹിന്ദു കോളജ്, ശ്രീറാം കോളജ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് എന്നിവക്ക് നേരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അതേ ദിവസം തന്നെ ബെംഗളൂരുവിലെ 40 ഓളം സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ഭീഷണികളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. എൻക്രിപ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വഴിയാണ് ഇ-മെയിലുകൾ അയച്ചതെന്നും ഇത് അവയുടെ ഉറവിടങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും മുതർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Also Read: "മൂർഖൻ" പാമ്പിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് യുവാവ്, കേസെടുത്ത് വനംവകുപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: നിരവധി സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി. ഇന്ന് (ഓഗസ്‌റ്റ് 18) രാവിലെ ഇ-മെയിൽ വഴിയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ പൊലീസും ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.

ദ്വാരകയിലെ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ, സെക്‌ടർ 10 ലെ മോഡേൺ കോൺവെൻ്റ് സ്‌കൂൾ, ശ്രീറാം വേൾഡ് സ്‌കൂൾ എന്നീ സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി അധികാരികൾ വിദ്യാർഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതിനുമുൻപും പലതവണ ബോംബ് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എല്ലാം വ്യാജമായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്ത് വരാനുണ്ട്. ജൂലൈ മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ നിരവധി സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും സമാനമായ രീതിയിൽ ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നു.

പശ്ചിമ വിഹാറിലെ റിച്ച്മണ്ട് ഗ്ലോബൽ സ്‌കൂൾ, രോഹിണി സെക്‌ടർ 24 ലെ സോവറിൻ സ്‌കൂൾ, ദ്വാരക സെക്‌ടർ 19 ലെ മോഡേൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂൾ, രോഹിണി സെക്‌ടർ 23 ലെ ഹെറിറ്റേജ് സ്‌കൂൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെയും ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ മൂന്ന് കോളജുകൾക്ക് ജൂലൈ 18 ന് ഇ-മെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഐപി കോളജ് ഫോർ വിമൻ, ഹിന്ദു കോളജ്, ശ്രീറാം കോളജ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് എന്നിവക്ക് നേരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അതേ ദിവസം തന്നെ ബെംഗളൂരുവിലെ 40 ഓളം സ്‌കൂളുകൾക്ക് നേരെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ഭീഷണികളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. എൻക്രിപ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വഴിയാണ് ഇ-മെയിലുകൾ അയച്ചതെന്നും ഇത് അവയുടെ ഉറവിടങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും മുതർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Also Read: "മൂർഖൻ" പാമ്പിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് യുവാവ്, കേസെടുത്ത് വനംവകുപ്പ്

For All Latest Updates

TAGGED:

BOMB THREAT AGAINST SCHOOLSBOMB THREAT THROUGH E MAILBOMB THREAT IN DELHI SCHOOLLATEST MALAYALAM NEWSDELHI SCHOOL BOMB THREAT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.