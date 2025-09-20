ETV Bharat / bharat

'ബോംബ് ഉണ്ട് യാത്രയ്ക്കിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും'; തായ്‌ലഡിലേക്ക് പറന്നുയര്‍ന്ന ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി

182 യാത്രക്കാരുമായി പോയ വിമാനമാണ് അടിയന്തരമായി ചൈന്നൈയില്‍ തിരിച്ചിറക്കിയത്. യാത്രയ്ക്കിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും

ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 12:48 PM IST

ചെന്നൈ: മുംബൈയില്‍ നിന്ന് തായ്‌ലന്‍ഡിലെ ഫുക്കറ്റിലേക്ക് പോയ ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനം ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി. 182 യാത്രക്കാരും ആറ് ക്രൂ അംഗങ്ങളുമായി പോയ 6 ഇ1089 വിമാനമാണ് ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കിയത്. വിമാനത്തിന്‍റെ ശുചി മുറിയില്‍ ബോംബുണ്ടെന്നും യാത്രയ്ക്കിടെ വിമാനം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശം.

അഞ്ജാതന്‍ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഫോണില്‍ ഭീഷണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വിമാനം ചെന്നൈയുടെ വ്യോമപരിധിയില്‍ ആയിരുന്നു.

രാത്രി 7.20 ന് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ചെന്നൈയില്‍ തിരിച്ചിറക്കിയ ശേഷം എല്ലാ യാത്രക്കാരേയും ഒഴിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്‌പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വിമാനം പുലര്‍ച്ചെ 3.45 ന് തായ്‌ലഡിലേക്ക് തിരിച്ചു. തായ്‌ലന്‍ഡ് സമയം 8.07 ന് വിമാനം ലാന്‍ഡ് ചെയ്‌തു.

പിന്നീട് സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മുംബൈയില്‍ നിന്ന് ഫുക്കറ്റിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനമാണ് ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കിയത്.

യാത്രയ്ക്കാര്‍ക്ക് അസൗകര്യം നേരിട്ടതിനായില്‍ അവര്‍ക്ക് ലഘുഭക്ഷണം നല്‍കുകയും അവരെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കുളെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്‍ഗണന ഇന്‍ഡിഗോ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

രണ്ടുദിവസം മുന്‍പും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

സെപ്റ്റംബർ 17 ന് വഡോദരയിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം ആകാശത്ത് സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി ലാൻഡിംഗ് നടത്തേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 11 ന് റായ്‌പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇടിമിന്നലിൽ വിമാന നാവിഗേഷൻ സംവിധാനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ച് ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം (ETV Bharat)

അടുത്തിടെ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം അബുദാബിയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം രണ്ടര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കിയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.10ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട 6ഇ-1403 നമ്പർ വിമാനം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.44നാണ് തിരികെ ഇറക്കിയത്. വിമാനത്തിൽ 180ൽ അധികം യാത്രക്കാരും ആറ് ജീവനക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയതിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാർക്കായി ഇൻഡിഗോ മറ്റൊരു വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ വിമാനം പുലർച്ചെ 3.30ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സമയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പഴയ ജീവനക്കാർക്ക് പകരം പുതിയ ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ നിയോഗിച്ചത്.

Also Read:വീണ്ടും യാത്രാദുരിതത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ; തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനം റദ്ദാക്കി, കണ്ണൂരില്‍ പക്ഷി ഇടിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തിരിച്ചിറക്കി

