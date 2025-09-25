ETV Bharat / bharat

In this image posted on Sept. 24, 2025, Climate Activist Sonam Wangchuk speaks after protest erupted regarding the demand to advance the proposed talks with the Centre on extension of Sixth Schedule as well as statehood to Ladakh. Sonam ended his 15-day hunger strike amid ongoing clashes (PTI)
Published : September 25, 2025 at 6:45 PM IST

ലേ: ലഡാക്കിലെ അക്രമസാക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്‍റെ മേല്‍ കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ശ്രമം തന്നെ ബലിയാടാക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന ആരോപണവുമായി കാലാവസ്ഥ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സോനം വാങ്ചുക് രംഗത്ത്. പ്രദേശത്തെ പ്രശ്‌ന ബാധിതമാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

താനാണ് അക്രമങ്ങള്‍ക്ക് പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയതെന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ പ്രസ്‌താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താന്‍ ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാന്‍ പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൊതുസുരക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ചാകും അറസ്റ്റ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തന്നെയും കോണ്‍ഗ്രസിനെയും പഴിചാരി യഥാര്‍ത്ഥ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം നിലപാടാണ് കാര്യങ്ങള്‍ ഇത്രയും വഷളാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബലിയാടുകളാക്കാന്‍ അവര്‍ എന്നും തന്ത്രശാലികളാണ്. എന്നാല്‍ അവര്‍ അത്ര ബുദ്ധിമാന്‍മാരല്ല. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ നമുക്ക് ഏവര്‍ക്കും കൗശലമല്ല അറിവാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഏറെ വഷളാണെന്നും അദ്ദേഹം പിടിഐയോട് ടെലിഫോണില്‍ പ്രതികരിച്ചു. യുവാക്കള്‍ ഏറെ അസ്വസ്ഥരാണ്. ലഡാക്കിന്‍റെ സംസ്ഥാന പദവിക്ക് വേണ്ടി സമാധാനപരമായ സമരം നയിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന തന്‍റെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തനിക്കെതിരെ പൊതുസുരക്ഷാ ചട്ടപ്രകാരം കേസെടുത്ത് ജയിലിലിടാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. താനതിന് തയാറാണ്. എന്നാല്‍ ജയിലഴിക്കുള്ളിലുള്ള സോനം വാങ്ചുക് അവര്‍ക്ക് പുറത്തുള്ളതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുമന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്രമാസക്തമായിരുന്നു. അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും എണ്‍പതോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതില്‍ നാല്‍പ്പത് പേര്‍ പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരാണ്.

ബലിയാട് തന്ത്രം നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സമാധാനത്തിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആരായുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

സെപ്റ്റംബര്‍ പത്ത് മുതലാണ് സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് വാങ് ചുക് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായ പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചതെന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്. സര്‍ക്കാരും ലഡാക്ക് സംഘങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളുടെ പുരോഗതി ചിലര്‍ക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ലെന്നും രാഷ്‌ട്രീയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുള്ള ഇവര്‍ അക്രമങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണെന്നുമാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭാഷ്യം.

സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാണെന്നും പഴയ വീഡിയോകള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത മാസം ആറിനാണ് ഉന്നതാധികാര സമിതിയോഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലഡാക്കില്‍ നിന്നുള്ള നേതാക്കളുടെ യോഗം ഇന്നും നാളെയുമായി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഭവവികാസങ്ങള്‍ ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ലഫ്‌റ്റനന്‍റ് ഗവര്‍ണര്‍ കാവിന്ദര്‍ ഗുപ്‌ത എല്ലാവര്‍ക്കും ജനാധിപത്യമാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ ഗൂഢാലോചനയാണ്. അന്തരീക്ഷം നശിപ്പിച്ചവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാകാതിരിക്കാന്‍ പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

