22 പേരുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം; ദുർമന്ത്രവാദമെന്ന് സംശയം, യുവാവിനെയും കുടുംബത്തെയും മര്ദിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാര്
ആദ്യം ആചാരങ്ങളും പൂജകളും മാത്രമാണ് ഇയാള് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല് പൂജയുടെ മറവില് ഇയാള് മന്ത്രവാദങ്ങള് നടത്തിയത് നാട്ടുകാരില് പലരും അറിഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രശ്നം വഷളായത്.
Published : September 22, 2025 at 7:17 PM IST
ഭുവനേശ്വര്: ഒഡിഷയിലെ ബാലസോറില് ദുർമന്ത്രം ആരോപിച്ച് യുവാവിനേയും കുടുംബത്തിനെയും ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ചതിന് ശേഷം 24 മണിക്കൂര് മരത്തില് കെട്ടിയിട്ടു. മാലിചുവ ഗ്രാമത്തിലെ ചൈതാസിങിനയും കുടുംബത്തിനെയുമാണ് ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ചത്. സോറോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് കീഴില് ഇന്നലെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവത്തില് പൊലീസ് ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല.
സംഭവം വഷളയതോടെ സോറോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് ഒരു സംഘം പൊലീസുകാര് ഗ്രാമത്തിലെത്തി. ദുര്മന്ത്ര വാദത്തിനെതിരെ രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാര് പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞെന്നും ഏറ്റുമുട്ടല് ഉണ്ടായെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഐസി സുദീപ്ത സാഹുമായുള്ള ചര്ച്ചയെത്തുടര്ന്നാണ് പൊലീസ് സംഘത്തിന് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചത്. നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവില് ചൈതാസിങിനെയും കുടുംബത്തെയും മോചിപ്പിച്ചെന്നും മൂവരെയും ഉടന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് ചൈതാസിങ് വീട്ടില് മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നാട്ടുകാര് ഇവരെ ഗ്രാമത്തിലെ മരത്തില് കെട്ടിയിട്ട് മര്ദ്ദിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ചൈതാസിങ് വീട്ടില് ആരാധന നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നുവെന്നും ആദ്യമൊക്കെ നാട്ടുകാര് ഇവിടേക്ക് പോവുമായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് ആരാധനയുടെ വേഷത്തില് ഇയാള് മന്ത്രവാദം നടത്തുകയാണെന്ന് ചിലര് ആരോപിച്ചതാണ് പ്രശ്നത്തിനിടയാക്കിയത്.
സംശയത്തിൻ്റെ തുടക്കം
ആദ്യം ആചാരങ്ങളും പൂജകളും മാത്രമാണ് ഇയാള് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല് പൂജയുടെ മറവില് ഇയാള് മന്ത്രവാദങ്ങള് നടത്തിയത് നാട്ടുകാരില് പലരും അറിഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രശ്നം വഷളായത്. ഗ്രാമത്തിലെ നിരവധി കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കുമെതിരെ ഇയാള് മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ചിലര് പറയുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ 22 പേരുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണങ്ങളാണ് ഇവരില് സംശയം ഉടലെടുക്കാന് കാരണമായത്.
ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാതിരുന്ന ആളുകള്ക്ക് പെട്ടന്നാണ് അസുഖം മൂര്ച്ഛിച്ച് രോഗാവസ്ഥയിലായത്. പെട്ടന്ന് അവര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് മുതിര്ന്നവര് കൂടാതെ കുട്ടികളും കൂടി മന്ത്ര വാദത്തിന് ഇരയായത് നാട്ടുകാരുടെ സംശയം കൂടാന് കാരണമായി.
സംഭവം നടന്നതിങ്ങനെ
മന്ത്രവാദമുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ചൈതയെ സംരക്ഷിക്കാന് കുടുംബാഗങ്ങള് രംഗത്തെത്തി. രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാര് ചൈതയെയും ഭാര്യ മുനി സിങിനെയും ഭാര്യാസഹോദരി ടുണി സിങ്ങിനെയും ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു. തുടര്ന്ന് യാതൊരു കരുണയുമില്ലാതെ ഇവരെ തറയിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച് സമീപത്തുള്ള ഒരു മരത്തില് കെട്ടിയിടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാര് ഇവരെ ബന്ധികളാക്കിയതോടെ പ്രശ്നം കൂടുതല് വഷളായി. തുടര്ന്ന് പൊലീസ് ഇടപെടുകയായിരുന്നു.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രതികരണം
ഞായറാഴ്ച ചൈത സിങിനെയും ഭാര്യ മുനി സിങിനെയും സഹോദരഭാര്യ ടുണി സിങിനെയും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാല് രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ നമുക്ക് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് ഇത് വരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. അവര് ആക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ചാൽ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സാഹു പറഞ്ഞു. ചൈതയെയും കുടുംബത്തെയും നിയമവിരുദ്ധമായി തടങ്കലിൽ വച്ചതിലും ആക്രമിച്ചതിലും ഉള്പ്പെട്ടവരെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ദൃക്സാക്ഷിയുടെ വിവരണം
ചൈതയെ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ നാട്ടുകാര് ഇന്നലെ മർദ്ദിച്ചു. മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പേരില് ഇയാള് നിരവധി പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് മനസിലായി.ഇതുവരെ 22 പേർക്ക് ഇയാളുടെ തന്ത്രത്തിൽ ഇരയായി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഇത് അയാള് സമ്മതിച്ചതാണ് അതിശയകരമെന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ രാജ സിങ് പറഞ്ഞു.
Also Read:ജാതി വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കാൻ യുപി സർക്കാർ: പൊലീസ് രേഖകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജാതി പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല