അമേരിക്കയിലെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍; രാഹുലിന്‍റെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ ബിജെപി സിഖ് സെല്‍ പ്രതിഷേധം - Protest outside 10 Janpath

Delhi BJP Sikh Prakoshth, along with senior Sikh leaders, being detained by police personnel during a protest against Rahul Gandhi's insensitive comments toward Sikhs at 10 Janpath on Wednesday, September 11, 2024. ( ETV Bharat )