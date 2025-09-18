"അടുത്ത കാല്നൂറ്റാണ്ടേയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം ബിജെപി നിശ്ചയിക്കും", തമിഴ്നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷന് അണ്ണാമലൈ
പ്രാധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 75-ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഇന്ത്യൻ സ്വപ്നങ്ങൾ 2047, നവ ഇന്ത്യ, നവ സ്വപ്നങ്ങൾ' എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പരാമർശം.
By ANI
Published : September 18, 2025 at 7:23 AM IST
ചെന്നൈ: അടുത്ത 25 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം ബിജെപി നിശ്ചയിക്കുമെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി തമിഴ്നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷന് കെ അണ്ണാമലൈ. പ്രാധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 75-ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഇന്ത്യൻ സ്വപ്നങ്ങൾ 2047, നവ ഇന്ത്യ, നവ സ്വപ്നങ്ങൾ' എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പരാമർശം. സേവനത്തോടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയെയും അണ്ണാമല പ്രശംസിച്ചു. ജന്മദിനമായാലും മറ്റ് സവിശേശ ദിവസമായാലും മോദിജിക്ക് എന്നും സേവനത്തിൻ്റെ ദിനമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മധ്യപ്രദേശ് സന്ദർശനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു.
നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് മോതിരം വിതരണം ചെയ്ത ബിജെപി നേതാവ് നൈനാർ നാഗേന്ദ്രനെ ആക്ഷേപിച്ചും അണ്ണാമലൈ വിമർശനം ഉയർത്തി.
"ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ചിലപ്പോൾ ഭരണപക്ഷമായും ചിലപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷമായും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ മധ്യപക്ഷമായും നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ നിലനിൽപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ പുനർനിർമിച്ചത്. ഈ പരിവർത്തനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രേരക ശക്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ്." അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. നവ രാഷ്ട്രീയ യുഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അണ്ണാമലൈ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടുത്ത 25 വർഷം വരം ബിജെപി മാത്രമായിരിക്കും പ്രബലമായ പാർട്ടിയായി രാജ്യത്ത് തുടരുകയെന്നും അതിനായി പാർട്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു.
ഒരുകാലത്ത് സ്വേച്ഛാധിപതിയെന്ന് അറിയപ്പെട്ട സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലീ കുവാൻ യൂവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അണ്ണാമലൈ സംസാരിച്ചു.
"ഒരിക്കൽ സ്വേച്ഛാധിപതിയെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ലീ കുവാൻ പിന്നീട് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണാധികാരിയായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് മോദിയെ ചിലർ സ്വേച്ഛാധിപതിയെന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ 50 വർഷത്തിന് ശേഷം മോദിജിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും." അണ്ണാമലൈ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനത്തിൻ്റെ തെളിവായാണ് അബുദാബിയിൽ ക്ഷേത്രം നിർമിക്കുന്നതെന്നും അണ്ണാമലൈ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദേശയാത്രകളിലെ ചെലവുകളെക്കുറിച്ചും അണ്ണാമലൈ പരാമർശിച്ചു. ലോക നേതാക്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇത്തരം ചെലവുകൾ പതിവാണെന്നും അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശനത്തിനിടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചെലവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് അണ്ണാമലൈയുടെ പ്രതികരണം.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നരേന്ദ്രമോദി അതീവ സുരക്ഷയും ബഹുമാനവും അർഹിക്കുന്നു. മോദിയെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നതിലെ ഉത്തരവാദിത്വവും ആഗോള അംഗീകാരവും മനസിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നും അണ്ണാമലൈ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
