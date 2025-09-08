'തോക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി, ശുചിമുറി വീഡിയോ പകര്ത്താന് ശ്രമം'; ഭര്തൃവീട്ടുകാര്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ബിജെപി എംപിയുടെ സഹോദരി
ബിജെപി എംപിയുടെ സഹോദരിക്ക് ഭര്തൃ വീട്ടില് പീഡനം. ശുചിമുറിയിലെ ജനാലയിലൂടെ വീഡിയോ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പരാതി. ഭര്തൃപിതാവ് അടക്കം മൂന്ന് പേര്ക്കെതിരെ കേസ്.
Published : September 8, 2025 at 1:32 PM IST
ലഖ്നൗ: ഭർതൃവീട്ടുകാർ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി ഫറൂഖാബാദ് ബിജെപി എംപി മുകേഷ് രജ്പുതിൻ്റെ സഹോദരി റീന സിങ്. ഭർതൃപിതാവായ ലക്ഷ്മൺ സിങിനും ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായ രാജേഷ്, ഗിരീഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയുമാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
യുവതിയെ തെരുവില് ആളുകളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഭര്തൃപിതാവ് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ വൈറലായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവത്തിൽ യുവതി പരാതി നൽകിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭർതൃ പിതാവ് ലക്ഷ്മൺ സിങും സഹോദരിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായ രാജേഷും ഗിരീഷും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചെന്നും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും റീന സിങ് പരാതിയില് പറഞ്ഞു.
കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഗിരീഷും ലക്ഷ്മൺ സിങും ശുചിമുറിയിലെ ജനാലയിലൂടെ വീഡിയോ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചതായും റീന സിങ് പറഞ്ഞു. വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എതിർത്തപ്പോൾ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭർതൃപിതാവിൻ്റെ പക്കലുള്ള ലൈസൻസുള്ള ഒരു തോക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെടിയുതിർക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും വടികൊണ്ട് അടിച്ചെന്നും റീന പറഞ്ഞു. ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ്, മൂർശ്ചയേറിയ കത്തി എന്നിവ കൊണ്ട് പ്രതികൾ ഉപദ്രവിച്ചതായും ആക്രമണത്തിൽ കൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റീന പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും ഭീഷണി തുടരുകയാണെന്നും റീന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സഹാവാർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ചമൻ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു.
ബിഹാറിലും കണ്ണില്ലാ ക്രൂരത
ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ വൈകിയെന്നതിനെ തുടർന്ന് ഭർതൃപിതാവ് ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പരാതിയുമായി യുവതി. ഇരു കണ്ണുകളും ചൂഴ്ന്നെടുത്തെന്നും മൂക്ക് ചെത്തിക്കളഞ്ഞെന്നുമാണ് പരാതി. ബിഹാറിലെ ഇത്വ ഗ്രാമത്തിലെ ലാലോ ദേവിയാണ് (35) അതിക്രൂരമായ മര്ദനത്തിന് ഇരയായത്.
ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ലാലോ ദേവിയെ അടിയന്തര ചികിത്സക്കായി ആദ്യം ബിഹാറിലെ ബങ്കെ ബസാർ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഗയാജിയിലെ അനുഗ്രഹ് നാരായൺ മഗധ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗയയിലെ റോഷൻഗഞ്ച് പൊലീസ് പരിധിയിലാണ് സംഭവം. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളുള്ള കർഷകനായ രവീന്ദ്ര ചൗധരിയാണ് ലാലോ ദേവിയുടെ ഭർത്താവ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നാണ് നിലവിൽ പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. എന്നാൽ ലാലോ ദേവിയെ കൊല്ലാൻ നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടത് പോലെയായിരുന്നു ആക്രമണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.
