മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് വിജയ് കുമാർ മൽഹോത്ര അന്തരിച്ചു; അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് വികെ മൽഹോത്ര. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് തവണ എംപിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
By ANI
Published : September 30, 2025 at 11:21 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) നേതാവും ഡൽഹി ബിജെപിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റുമായ വിജയ് കുമാർ മൽഹോത്ര ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 30) രാവിലെ അന്തരിച്ചു. 93 വയസായിരുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ (എയിംസ്) വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണ എംപിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് വിജയ് കുമാർ മൽഹോത്ര.
രാഷ്ട്രീയത്തിലും മറ്റും സജീവമായിരുന്ന മൽഹോത്രയുടെ സംഭാവനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പൊതുസേവനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഡൽഹി യൂണിറ്റ് മേധാവി വീരേന്ദ്ര സച്ച്ദേവ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയെ ഉയർത്താൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് മൽഹോത്രയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഷ്ട്രീയജീവിതം
പഞ്ചാബിലെ ലാഹോറിൽ 1931 ഡിസംബർ മൂന്നിന് ജനിച്ചു. ബിജെപിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്ക് വരുന്നത്. 1972 ൽ ഡൽഹി പ്രദേശ് ജനസംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ബിജെപിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി. 1977ലും 1980ലും പ്രസിഡൻ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1999ലെ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽഹോത്ര മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ മൽഹോത്രയ്ക്ക് സാധിച്ചു. അഞ്ച് തവണ പാർലമെൻ്റ് അംഗവും (എംപി) രണ്ട് തവണ നിയമസഭാ അംഗവും (എംഎൽഎ) ആയിരുന്നു മൽഹോത്ര. ഡൽഹിയിൽ ഒരു സീറ്റ് നേടിയ ഏക ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മൽഹോത്രയുടെ വിയോഗ വാർത്ത രാജ്യത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി നേതാക്കളും മറ്റും അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി
മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് വിജയ് കുമാർ മൽഹോത്രയുടെ നിര്യാണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചിച്ചു. പ്രാദേശിക തലത്തിൽനിന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃതലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നുവരുകയും ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Shri Vijay Kumar Malhotra Ji distinguished himself as an outstanding leader, who had a very good understanding of people’s issues. He played a vital role in strengthening our Party in Delhi. He is also remembered for his Parliamentary interventions. Pained by his passing away.… pic.twitter.com/7hPLmBxZEI— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2025
'ശ്രീ വിജയ് കുമാർ മൽഹോത്ര ജി ഒരു മികച്ച നേതാവായിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന്' പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
