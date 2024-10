ETV Bharat / bharat

നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്‍റെ 'ജമ്മു ശബ്‌ദം'; ബിജെപിയിൽ നിന്നും കളം മാറ്റി ചവിട്ടി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെയെത്തിയ സുരീന്ദർ ചൗധരി

Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah (L) with Deputy CM Surinder Choudhary, at party office, in Jammu ( ANI )