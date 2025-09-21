ETV Bharat / bharat

'പാക് പൗരത്വത്തിന് സമയമായി'; 90 തവണ പരാജയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കുമെന്ന് അജയ് അലോക്

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് നിരവധി പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അജയ് അലോക്.

Bharatiya Janata Party (BJP) spokesperson Ajay Alok (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2025 at 8:42 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ കണ്ട റെക്കോഡ് പരാജയപ്പെടല്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടേതെന്ന് പരിഹസിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് അജയ് അലോക്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് 90 ലധികം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇത് ലോക റെക്കോഡാക്കി അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് രാഹുലിനോട് താത്‌പര്യമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് മത്സരിക്കട്ടെയെന്നും അലോക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനില്‍ വളരെ ജനപ്രിയനാണ്, ഷാഹിദ് അഫ്രീദി പോലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്?". രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സമീപകാല പരാമർശങ്ങൾക്കും സാം പിത്രോദയുടെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളോടുമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തെയും മുന്‍നിര്‍ത്തി അലോക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പര്യടനം വെറും രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നും അലോക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആദ്യം കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ മുഖം സംരക്ഷിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ യാത്ര നടത്തി. പിന്നീട് തേജസ്വിക്ക് വേണ്ടി യാത്ര നടത്തുന്നു. ഇതിൻ്റെ അവസാനം ജയിലിലാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഈയിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അമ്മയെ അധിക്ഷേപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര്‍ജെഡിയ്‌ക്കെതിരെയും അലോക് പ്രതികരിച്ചു. ആർ‌ജെ‌ഡി അഴിമതിയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു പാര്‍ട്ടിയാണെന്ന് അലോക് ആരോപിച്ചു.

"ഇതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഇതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം. അവർ ക്ഷമ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ബിഹാറിലെയും രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങൾ ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു". അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ പിളർപ്പിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരമാർശം നടത്തി. ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അലോക് തൻ്റെ വിലയിരുത്തല്‍ പങ്കുവച്ചു. ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ കുടുംബം അഴിമതി നിറഞ്ഞ കുടുംബമാണ്. രോഹിണി ആചാര്യ ഒഴികെ എല്ലാവരും ജാമ്യത്തിലാണ്. അവരും ഒടുവിൽ കേസുകളിൽ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടും. അതിജീവനത്തിനായി ഏറ്റവും ദുർബലനായ ഒരാളെ കഴുകന്മാർ ആക്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണിതെന്നും അലോക് വ്യക്തമാക്കി.

മഹാലയ, നവരാത്രി ഉത്സവ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ ബിജെപിയുടെ പിന്തുണ കൂട്ടും. ഒഡിഷയിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഭഗവദ്ഗീത വായിക്കാനുള്ള നിർദേശത്തെ അദ്ദേഹം ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്‌തത്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും ഓർമ്മിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

