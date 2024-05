ETV Bharat / bharat

ബിജെപി ഗിരിവര്‍ഗ സൗഹൃദമല്ലെന്ന് ഝാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ചമ്പായ് സോറന്‍: ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ എക്‌സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖം - BJP Is Not Tribal Friendly At All

By ETV Bharat Kerala Team Published : 22 hours ago | Updated : 22 hours ago

ഝാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ചമ്പായ് സോറന്‍ അഭിമുഖം ( ETV Bharat )

Last Updated : 22 hours ago