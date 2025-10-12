ETV Bharat / bharat

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗം

ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 121 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേരുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും.

Union Ministers Amit Shah, Jitan Ram Manjhi, Rajiv Ranjan (Lalan) Singh, Chirag Paswan, Bihar Chief Minister Nitish Kumar and others pose for a group picture during the NDA leaders meeting in Patna | File photo (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 12, 2025 at 1:19 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക അന്തിമമാക്കാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം. സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിക്കാൻ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 12) ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി ഓഫിസിൽ യോഗം ചേരും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. എല്ലാ പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ നടത്തി സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചുരുക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയാണ് യോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ട.

"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സമഗ്രമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഓരോ സീറ്റിലും ശക്തരായ സ്ഥാനാർഥികളെ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചർച്ചകളായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കുക. യോഗത്തിന് ശേഷം ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടിക പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഇത് പാർട്ടിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും" ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

നവംബർ 6 ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 121 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേരുകൾ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും. ബിജെപിയും ജെഡിയുവും ഒരുമിച്ച് 200 മുതൽ 203 വരെ സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും ബാക്കിയുള്ള 40 മുതൽ 42 വരെ സീറ്റുകളിൽ മൂന്ന് ചെറിയ സഖ്യകക്ഷികൾ മത്സരിക്കുമെന്നും എൻഡിഎയുടെ ചർച്ചകൾ ധാരണയിലെത്തിയതായും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Schedule for Bihar Assembly Elections (ANI)

താത്കാലിക ധാരണ പ്രകാരം, ചിരാഗ് പാസ്വാൻ്റെ എൽജെപി 26 സീറ്റും, ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അവാം മോർച്ച (എച്ച്എഎം) എട്ട് സീറ്റും, ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോർച്ച (ആർഎൽഎം) ആറ് സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ശനിയാഴ്‌ച ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റും കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ ജെപി നദ്ദയുടെ വസതിയിൽ മുതിർന്ന എൻഡിഎ നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും ഹിദുസ്ഥാൻ അവാം മോർച്ച (എച്ച്എഎം) തലവനുമായ ജിതൻ റാം മാഞ്ചി, ബിഹാർ ബിജെപി ചുമതലയുള്ള വിനോദ് തവ്‌ഡെ, ബിഹാർ ബിജെപി മേധാവി ദിലീപ് ജയ്‌സ്വാൾ, ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൽ (എൻഡിഎ) ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി), ജനതാദൾ (യുണൈറ്റഡ്) (ജെഡിയു), ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി , ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച (സെക്കുലർ), രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോർച്ച എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ എൻഡിഎ നേതാക്കളുമുണ്ട്.

ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സീറ്റ് വിഭജന ക്രമീകരണങ്ങളിൽ എൻ‌ഡി‌എ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ അതൃപ്‌തിയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോർച്ച (ആർ‌എൽ‌എം) മേധാവി ഉപേന്ദ്ര കുശ്‌വാഹ ശനിയാഴ്‌ച തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു, ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, മഹാഗത്ബന്ധനിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിലെ കാലതാമസത്തിൽ നിരാശരായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകി. 2025 നവംബർ 6 നും നവംബർ 11 നും ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കും, 2025 നവംബർ 14 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. വിശദ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

