ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 2 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം ; ശ്രീനഗറിൽ ബിജെപിയുടെ മെഴുകുതിരി മാർച്ച്

ശ്രീനഗർ (ജമ്മു കശ്‌മീർ) : ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ പഞ്ചാബ് അമൃത്സര്‍ സ്വദേശികളായ രണ്ട് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ വ്യാഴാഴ്‌ച (08-02-2024) ശ്രീനഗറിലെ ലാൽ ചൗക്കിലേക്ക് മെഴുകുതിരി മാർച്ച് നടത്തി (BJP Workers, Locals Take Out Candlelight March In Srinagar). ബുധനാഴ്‌ച (07-02-2024) വൈകിട്ട് ശ്രീനഗറിലെ ഷഹീദ് ഗുഞ്ച് മേഖലയിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ വെടിവയ്‌പ്പിലാണ് രണ്ട് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് (Killing Of Civilians In Terror Attack). അമൃത്‌പാല്‍ സിങ്, രോഹിത് എന്നിവരാണ് ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ മരിച്ചത്.

അമൃത്‌പാൽ സിങ് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രോഹിത്തിനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വ്യാഴാഴ്‌ച ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹവും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

"ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭീകരർക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾ സാഹോദര്യത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നത് അവര്‍ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്നില്ല. ജമ്മു കശ്‌മീരിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വസ്‌തുതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവർ പാടുപെടുകയാണ്" എന്നും, പ്രതിഷേധക്കാർക്കൊപ്പം മെഴുകുതിരികൾ പിടിച്ച് മാർച്ച് ചെയ്‌ത ഒരു ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ശ്രീനഗറിൽ ബുധനാഴ്‌ച നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ജമ്മു കശ്‌മീർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ അപലപിച്ചു. "ശ്രീനഗറിൽ അമൃത്പാലിനും അമൃത്‌സറിൽ നിന്നുള്ള രോഹിതിനും നേരെയുണ്ടായ ഹീനമായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഞാൻ അഗാധമായ ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്ത ഈ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ അപലപിക്കുന്നു, മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു" എന്നും ലഫ്റ്റനന്‍റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

രണ്ട് യുവാക്കളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച്, ജമ്മു കശ്‌മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് (എൻസി) നേതാവുമായ ഒമർ അബ്‌ദുള്ളയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്ത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം ഭരണകൂടം അവകാശപ്പെടുന്നതല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സംഭവം സഹായിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് അതിഥികൾ (സ്വദേശികള്‍ അല്ലാത്തവര്‍) ശ്രീനഗറിലെ ഈ വെടിവയ്പ്പിൽ ഇരയായതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഇന്നലെ തന്നെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു, മറ്റൊരാൾ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി"യെന്ന് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാനില്‍ പൊലീസ്‌ സ്‌റ്റേഷനു നേരെ തീവ്രവാദി ആക്രമണം; പത്ത് മരണം, 6 പേർക്ക് പരിക്ക് : പാകിസ്ഥാൻ താലിബാന്‍റെ മുൻ ശക്തികേന്ദ്രമായ പൊലീസ്‌ സ്‌റ്റേഷനിലുണ്ടായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ 10 പൊലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യത്തിന്‍റെ വടക്ക്‌ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഖൈബർപഖ്‌തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ ദേര ഇസ്‌മായിൽ ഖാനിൽ തിങ്കളാഴ്‌ച (05-02-2024) പുലർച്ചയോടെയാണ് തീവ്രവാദി ആക്രമണമുണ്ടായത് (Militants Attack Police Station In Northwestern Pakistan).

തീവ്രവാദികൾ വെടിവയ്‌ക്കുകയും തുടർന്ന് പൊലീസ്‌ സ്‌റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്നും അക്രമികളെ കണ്ടെത്തി അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സുരക്ഷ സേനയെന്നും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഓഫിസർ അനീസ്-ഉൽ-ഹസ്സൻ പറഞ്ഞു.

ALSO READ : പൂഞ്ചില്‍ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം ; സൈനിക വാഹനം ആക്രമിച്ചു, ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുന്നു