'ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ സോണിയാ ഗാന്ധി'; ആരോപണവുമായി ബിജെപി - BJP ALLEGATION AGAINST CONGRESS

വോട്ട് മോഷണത്തിൽ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ പ്രത്യാരോപണവുമായി ബിജെപി. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ സോണിയാ ഗാന്ധി വോട്ടർ ലിസ്‌റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചെന്ന് അമിത് മാളവ്യ. ചർച്ചകള്‍ വഴി തിരിച്ച് വിടാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്.

Amit Malviya, Sonia Gandhi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ പ‍ൗരത്വം സ്വീകരിക്കും മുൻപേ കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ്‌ സോണിയാ ഗാന്ധി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി). ബിഹാറിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും 'വോട്ട് മോഷണം' രാജ്യത്ത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യാരോപണവുമായി ബിജെപി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 45 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പേര് നിയമവിരുദ്ധമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർത്തുവെന്നാണ് അവകാശവാദം.

'തെരഞ്ഞെടുപ്പു നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ലംഘനത്തിലൂടെയാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്‌റ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും എസ്‌ഐആറിനെ എതിര്‍ക്കാനുമുള്ള രാഹുലിൻ്റെ താത്‌പര്യത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇതാകാമെന്നും' അമിത മാളവ്യ ആരോപിച്ചു.

'1980 ലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഒരു ഫോട്ടോകോപ്പിയാണ് ഇത്. സോണിയാ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ ഒരു വോട്ടറായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു' എന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. 'ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വോട്ടർ ലിസ്‌റ്റിൽ ചേർത്തത്. അന്ന് അവര്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ പൗരയായിരുന്നു.

താമസിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ ഔദ്യോഗികവസതിയിലായിരുന്നു. അന്ന് വോട്ടർ ലിസ്‌റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയും മനേകാ ഗാന്ധിയുമായിരുന്നു. 1980ല്‍ ന്യൂഡല്‍ഹി ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഇലക്‌ടറല്‍ റോള്‍ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പേര് 145-ാം പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനിലെ 388-ാം സീരിയല്‍ നമ്പറായി ചേര്‍ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നതായി' അമിത് മാളവ്യ ആരോപിച്ചു.

'പിന്നാലെ 1982 ൽ അവരുടെ പേര് പട്ടികയില്‍നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു. പക്ഷേ 1983ല്‍ പേര് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഈ സംഭവം. സോണിയ ഗാന്ധിയ്‌ക്ക് പൗരത്വം ലഭിച്ചത് 1983 ഏപ്രില്‍ 30നായിരുന്നു. യോഗ്യത ഇല്ലാതെ തന്നെ രണ്ട് തവണ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി.

ആദ്യം ഒരു ഇറ്റാലിയന്‍ പൗരയായി 1980ല്‍. രണ്ടാമത്, 1983ല്‍ നിയമപരമായി ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പും. ഇത് വ്യക്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദുരുപയോഗമല്ലെങ്കിൽ, മറ്റെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാണ്' അമിത് മാളവ്യ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ്

ബിഹാറിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. 45 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിടുന്നത് അനാവശ്യമാണ് എന്നാണ് അമിത് മാളവ്യയുടെ ആരോപണങ്ങളോട് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ബിജെപിയും ചേർന്നാണ് ഈ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയതെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യാജ വോട്ടുകളാണ് ഇതിനോടകം രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

