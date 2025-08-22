ന്യൂഡല്ഹി: ബിഹാറിലെ വോട്ടര് പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലം സുപ്രീംകോടതിയില് സമർപ്പിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 1ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ബിഹാറിലെ 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ പേരുകളും വിശദാംശങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യവാങ്മൂലമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമര്പ്പിച്ചത്.
മരണം, സാധാരണ താമസസ്ഥലം മാറൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇസിഐ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ബിഹാറിലുടനീളമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്ത് ഭവനുകളിലും ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫിസുകളിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിലും പട്ടികയുടെ പകര്പ്പുകള് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇസിഐ അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലും അന്വേഷണങ്ങള് നടത്താനും ഇത് സഹായകമാകും.
ലിസ്റ്റുകളുടെ ഓൺലൈൻ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ പ്രധാന പത്രങ്ങളിലും റേഡിയോയിലും ടെലിവിഷനിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോൾ പാനൽ അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ബിഹാറിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഏകദേശം 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ ബൂത്ത് തിരിച്ച് എണ്ണമെടുത്ത പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ഓഗസ്റ്റ് 14ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഇസിഐ ഇപ്പോള് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്.
ബിഹാർ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ പരാതിയുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് ആധാർ കാർഡുകളുടെ പകർപ്പുകൾ അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പൊതു നോട്ടിസുകളിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസിഐ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. 2025 ജനുവരിയിൽ ഒരു സംഗ്രഹ പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഏകദേശം 65 ലക്ഷം പേരുകൾ കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതായി സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ബിഹാറിൽ വോട്ടർ പട്ടികയില് തീവ്ര പരിഷ്കരണം (SIR) നടത്താനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനലിൻ്റെ നീക്കത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കൽ പുനരാരംഭിക്കും. ഇസിഐ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചത് ആർജെഡി എംപി മനോജ് ഝാ, അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ്, പിയുസിഎല്, ആക്ടിവിസ്റ്റ് യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, തൃണമൂൽ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര, ബിഹാർ മുൻ എംഎൽഎ മുജാഹിദ് ആലം എന്നിവരാണ്.
ബിഹാറിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വോട്ടർമാർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തുടരുന്നതിന് പൗരത്വത്തിൻ്റെ തെളിവ് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ജൂൺ 24ന് ഇസിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശം റദ്ദാക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചത്. ആധാർ, റേഷൻ കാർഡുകൾ പോലെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഹർജിയില് ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചു. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ബിഹാറിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ദരിദ്രരും പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ വോട്ടർമാരെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രസ്താവനകള് ഉയര്ന്നിരുന്നു.
